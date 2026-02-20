Lucas Vázquez vuelve a brillar en Alemania y sueña con el Mundial: "Tengo mucha ilusión"

Lucas Vázquez sueña con regresar a la selección española y asegura que sigue con la ilusión y ambición de disputar el Mundial de 2026

Tras abandonar el Real Madrid al finalizar su contrato, Lucas Vázquez ha encontrado en el Bayer Leverkusen un lugar donde seguir demostrando su valía y mantenerse en la élite europea. A sus 34 años, el gallego se ha consolidado como titular indiscutible en el lateral derecho, demostrando que aún tiene fútbol de alto nivel.

“Sí, en Alemania hace frío… pero estoy feliz”

En una reciente entrevista tras la victoria del Leverkusen ante Olympiacos FC (0-2) en la ida de los play-offs de Champions League, Lucas bromeó sobre los rumores de que “fuera del Madrid hace frío”: “En Alemania hace frío, lo tengo que decir”, comentó entre risas. Sin embargo, aclaró que está disfrutando plenamente del fútbol, formando parte de un equipo que propone un juego vistoso con balón, algo que le motiva y le permite mostrar su mejor versión.

Ilusión intacta por la selección española

El lateral derecho también se refirió a la posibilidad de regresar a la Spain national football team: “Siempre estoy con la ilusión y la ambición, preparado para todo lo que venga”, afirmó. Sus declaraciones dejan claro que su objetivo es estar presente en la convocatoria final de Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos 2026, y que no pierde la esperanza de representar a España nuevamente.

Éxito en el Bayer Leverkusen: los españoles al mando

El ‘Spanish Leverkusen’ atraviesa un momento dulce bajo la dirección de Kasper Hjulmand. Con siete partidos consecutivos sin perder, incluyendo seis victorias, los españoles del equipo alemán —Lucas Vázquez, Grimaldo y Aleix García— están liderando la recuperación del conjunto. Lucas destaca por su capacidad para aportar equilibrio y profundidad en la banda derecha, mientras que sus compañeros españoles se consolidan como piezas clave en el equipo.

Trayectoria brillante en el Real Madrid

Antes de aterrizar en Alemania, Lucas Vázquez completó una década en el Real Madrid, acumulando un palmarés impresionante: cinco Champions League, cuatro Ligas, cinco Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, tres Supercopas de España y una Copa del Rey. Su experiencia y profesionalismo le han permitido adaptarse rápidamente al Bayer Leverkusen y seguir siendo competitivo a nivel europeo.

Futuro prometedor y objetivos claros

Lucas Vázquez se ha reafirmado como un jugador maduro, con experiencia y con hambre de competir. Su paso por el Bayer Leverkusen le permite no solo mantener un alto nivel competitivo, sino también seguir con la vista puesta en la selección española, dejando claro que su ambición y profesionalismo siguen intactos. La temporada europea y el Mundial se presentan como sus próximos grandes desafíos.