El Borussia Dortmund invierte 12 millones de euros por una de las mayores promesas del fútbol brasileño

El Borussia Dortmund ficha al joven lateral brasileño Kaua Prates, apuntando a reforzar su defensa a largo plazo con una de las mayores promesas de Sudamérica

El Borussia Dortmund ha cerrado el fichaje del talentoso lateral izquierdo brasileño Kaua Prates, procedente del Cruzeiro, y lo presenta como un refuerzo clave para su defensa a largo plazo. El jugador, de apenas 17 años, firmó un contrato que lo vincula al club alemán hasta junio de 2031.

Detalles del acuerdo y cifras del traspaso

El Dortmund pagará un total de 12 millones de euros por Prates, de los cuales 7 millones corresponden a una cláusula de rescisión fija y 5 millones a bonificaciones adicionales. Se trata de una inversión estratégica en un futbolista que ya ha disputado 17 partidos con el primer equipo del Cruzeiro, anotando un gol y mostrando un rendimiento que ha llamado la atención de los ojeadores europeos.

Un lateral con proyección internacional

Prates es un producto de la cantera del Cruzeiro y ha destacado por su intensidad defensiva, velocidad y disciplina táctica. Según el periodista brasileño Joaquim Viana, entrevistado por Spox, el joven lateral es una auténtica “bestia defensiva”, con un excelente timing en los duelos y un posicionamiento que lo convierte en un recurso valioso para cualquier sistema defensivo.

El jugador también ha sido reconocido recientemente por The Guardian como una de las mayores promesas del fútbol mundial, en un listado que incluyó a jóvenes talentos como Dro del Barcelona.

Primeras impresiones y expectativas del Dortmund

Kaua Prates ya ha pasado el reconocimiento médico y visitó las instalaciones del Borussia Dortmund acompañado por el CEO Lars Ricken, el director deportivo Sebastian Kehl y el entrenador Niko Kovac. “Estoy muy orgulloso de poder jugar en este gran club a partir del verano. Estoy increíblemente emocionado y lo daré todo desde el primer día para triunfar con el BVB”, declaró el joven brasileño.

El Dortmund confía en que Prates continúe su desarrollo físico y técnico bajo el exigente régimen del club alemán, asegurando que su potencial se maximice en los próximos años.

Opiniones de la directiva y futuro inmediato

El director general deportivo Lars Ricken destacó: “Con Kaua hemos conseguido a un jugador muy interesante. Es joven, tiene talento y estamos convencidos de que encaja perfectamente en el Borussia Dortmund”. Por su parte, Sebastian Kehl resaltó su versatilidad, capacidad de tackle y robustez física, subrayando que aportará mucho al equipo en múltiples sistemas defensivos.

Debido a que Prates no cumple 18 años hasta el 12 de agosto de 2026, permanecerá en el Cruzeiro hasta el próximo verano, acumulando minutos en el primer equipo antes de incorporarse a la pretemporada 2026/27 en Alemania.

Proyección y expectativas

Con su llegada, el Dortmund refuerza su defensa con un talento emergente que promete ser una pieza clave en el futuro del club. Kaua Prates es visto como un lateral moderno, con recorrido ofensivo, capacidad técnica y una mentalidad defensiva que lo hace destacar. La entidad alemana confía en que su adaptación a la Bundesliga será rápida y que su traspaso se consolidará como un acierto deportivo y financiero a largo plazo.

Su futuro inmediato seguirá ligado al Cruzeiro, mientras el Dortmund se prepara para recibir a uno de los laterales izquierdos más prometedores de Sudamérica en la temporada 2026/27.