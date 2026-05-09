El Bayern pasa de Kai Havertz y prioriza otra opción ofensiva en la Premier League

El club bávaro saca al alemán de su lista para el verano y busca otro perfil en la Premier League, mientras el Arsenal de Mikel Arteta sí cuenta con él

El futuro de Kai Havertz se ha movido en las últimas semanas alrededor del Bayern Múnich, pero la vía alemana pierde fuerza. Según Christian Falk, el campeón de la Bundesliga no ha incluido al atacante del Arsenal en su lista de objetivos para el próximo mercado.

La noticia llega en plena recta final de temporada para los ‘gunners’, que pelean por la Premier League y preparan la final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain. Havertz, tras un curso marcado por problemas físicos, apunta a seguir en Londres.

Kai Havertz no está en la lista del Bayern Múnich para el verano

El Bayern Múnich ha decidido enfriar cualquier especulación sobre Kai Havertz. El futbolista alemán, de 26 años, siempre ha tenido cartel en la Bundesliga por su pasado en el Bayer Leverkusen, pero su regreso a Alemania no parece una prioridad para este verano.

Christian Falk fue claro al asegurar que “no es cierto” que el Bayern haya añadido a Havertz a su lista de candidatos para el mercado. El periodista también señaló que, tras comprobar esos rumores, no existen conversaciones ni negociaciones activas por el jugador del Arsenal.

Arsenal mantiene a Havertz como pieza útil para Mikel Arteta

La situación da cierto margen al Arsenal. Havertz tiene contrato hasta 2028 y, salvo giro importante, continuará bajo las órdenes de Mikel Arteta la próxima temporada. Su continuidad no solo evita una salida relevante, sino que mantiene una pieza muy adaptable dentro del sistema del técnico español.

El alemán no ha tenido un curso sencillo. Los problemas físicos le han impedido encontrar continuidad durante varios meses, pero su versatilidad sigue teniendo valor para Arteta. Puede jugar como falso nueve, mediapunta o interior ofensivo, un abanico que permite al Arsenal modificar alturas y estructuras sin cambiar demasiado la identidad del equipo.

El Arsenal afronta el tramo final de la Premier League y la final de Champions ante el PSG, un escenario perfecto para que Havertz recupere peso si llega en buen estado físico. La temporada aún puede cambiar su percepción.

Bayern Múnich prioriza extremos y mira a Anthony Gordon

El Bayern tiene otras prioridades. La dirección deportiva bávara busca reforzar la línea ofensiva, pero con un perfil distinto al de Havertz. La idea pasa por encontrar futbolistas capaces de actuar en banda izquierda o de moverse por todo el frente de ataque.

Ahí encaja mejor Anthony Gordon, extremo del Newcastle United, cuyo nombre ha aparecido con fuerza en los últimos días. Informaciones en Inglaterra apuntan a contactos y negociaciones alrededor del jugador, valorado en 60 millones de euros según el portal Transfermarkt.

El Arsenal gana estabilidad antes de medir al PSG en Budapest

El ruido de mercado llega en una semana de máxima exigencia para el Arsenal. El equipo de Arteta tiene por delante una final de Champions ante el PSG de Luis Enrique, vigente campeón y gran favorito para muchos por su pegada y estado de forma.

Para el delantero alemán, que se ha perdido los últimos tres partidos de los ‘gunners’, recuperar sensaciones en la recta final de la Premier podría valerle un hueco en el once de la final.

Por ahora, salvo giro inesperado, Havertz no volverá a la Bundesliga este verano. Su escenario más probable sigue estando en el Emirates, con Arteta y con un Arsenal que todavía tiene por delante el partido más importante de su temporada.