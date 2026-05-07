Luis Enrique reta al Arsenal en la Champions League: "Daremos guerra" en la final

El técnico del PSG celebra la segunda final consecutiva de Champions tras eliminar al Bayern de Múnich en el Allianz Arena y destaca la madurez defensiva de un equipo que quiere seguir haciendo historia

El Paris Saint-Germain jugará otra final de la UEFA Champions League tras eliminar al Bayern Múnich con un global de 6-5. El equipo de Luis Enrique resistió en Alemania y confirmó su condición de vigente campeón.

Después del 1-1 en el Allianz Arena, el técnico asturiano valoró el pase como un logro “extraordinario” y ya miró al duelo definitivo ante el Arsenal de Mikel Arteta.

Luis Enrique celebra otra final histórica del PSG en Champions

Luis Enrique no escondió la emoción tras una noche enorme para el PSG. El conjunto parisino vuelve a la final de la Champions por segunda temporada consecutiva, un hecho que confirma el salto competitivo del proyecto desde la llegada del técnico español: “Estar en la final por segunda vez consecutiva es algo extraordinario y excepcional”.

El entrenador destacó la dificultad del escenario y del rival. El Bayern llegaba como uno de los equipos más fiables de Europa, apenas había perdido durante la temporada y obligó al PSG a competir desde una versión menos habitual: defender mucho, sufrir y resistir.

PSG elimina al Bayern Múnich con una lección de madurez defensiva

El PSG llegó al Allianz Arena con la mínima ventaja que le daba el partido de ida, pero sabía que no podía limitarse a esperar. Luis Enrique explicó que el inicio fue clave para dar confianza al equipo y para condicionar emocionalmente la eliminatoria: “Empezamos el partido perfectamente y marcamos en los primeros minutos, lo que generó muchas sensaciones positivas”.

La ventaja temprana permitió al PSG jugar con más control emocional. Después, el Bayern empujó, aceleró y obligó a los franceses a defender cerca de su área durante muchos minutos, un escenario que no siempre había sido cómodo para el equipo parisino.

Ahí llegó una de las frases más potentes de Luis Enrique. El técnico reconoció que su equipo no está acostumbrado a defender tanto, pero valoró la respuesta colectiva como una de las grandes claves del pase a la final: “No estamos acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles”.

Luis Enrique explica la clave táctica del PSG ante el Bayern

Para Luis Enrique, una eliminatoria así no se gana solo con talento. El entrenador insistió en que el cuerpo técnico preparó todos los escenarios posibles para reducir el impacto ofensivo del Bayern: “Si quieres ganar y llegar a la final, debes estudiar y anticipar todos los escenarios posibles”.

El dato no es menor: Luis Enrique recordó que no ha podido repetir durante la temporada el once que ganó la Champions pasada. Para él, esa circunstancia no debilita el valor del equipo, sino que lo refuerza, porque demuestra la profundidad y la mentalidad del grupo.

PSG y Arsenal jugarán una final con acento español en Budapest

La final tendrá un componente especial para Luis Enrique. Enfrente estará el Arsenal de Mikel Arteta, un técnico al que conoce desde su etapa como jugador en el Barcelona y por el que mostró respeto antes incluso de empezar a preparar el partido: “Le tengo mucho cariño, porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona”.

El Arsenal llega invicto en esta Champions, mientras que el PSG lo hace como vigente campeón y equipo más goleador del torneo. La final no solo decidirá el título, sino también qué modelo se impone: la solidez londinense o la pegada parisina.

Luis Enrique quiere que el PSG continúe haciendo historia

Luis Enrique insistió en que el PSG ya cambió su historia al ganar la Champions la pasada temporada, pero no quiere que aquello quede como una noche aislada. La segunda final consecutiva abre la puerta a consolidar una era en París: “Hicimos la historia el año pasado, queremos continuar y seguro que daremos guerra”.

El mensaje resume el estado actual del PSG. Ya no es un aspirante eterno ni un proyecto obligado a justificar cada inversión, sino un campeón que ha aprendido a ganar partidos distintos: goleando, dominando, sufriendo o defendiendo lejos de su estilo natural.

La final ante el Arsenal será la prueba definitiva. Luis Enrique llega convencido de su idea, respaldado por un vestuario que ha superado una de las eliminatorias más exigentes del curso y con una ambición clara: convertir al PSG en el nuevo gran poder de Europa.