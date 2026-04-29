Luis Enrique, el entrenador más infravalorado del fútbol español

El técnico del PSG lidera un proyecto dominante tras vencer al Bayern de Múnich en la Champions League, conquistar el Sextete en 2025 y redefinir el fútbol parisino, aunque su figura sigue siendo cuestionada

Luis Enrique en el banquillo del PSG antes de la victoria 5-4 ante el BayernIMAGO

El PSG de Luis Enrique firmó anoche un 5-4 ante el Bayern de Múnich en semifinales de Champions, en un partido histórico que muchos consideraron una final anticipada, y donde el técnico español volvió a demostrar que es uno de los grandes talentos de este deporte.

Sin embargo, pese a los resultados, los títulos y la transformación del equipo, el Lucho sigue siendo uno de los entrenadores más infravalorados del fútbol moderno. No posee una personalidad cómoda, un talante permisivo y eso ha opacado sus hitos futbolísticos.

Luis Enrique y el PSG: del caos de estrellas al equipo dominante

El mayor logro de Luis Enrique en París no es el Sextete de 2025. Es haber convertido un vestuario lleno de egos en un bloque competitivo.

Ni Ancelotti, ni Tuchel, ni Pochettino lograron dotar al PSG de una identidad reconocible. Él sí. Presión tras pérdida, intensidad constante y compromiso colectivo han convertido al PSG en uno de los rivales más temibles del Mundo.

La prueba está en jugadores como Ousmane Dembélé que, tras tener una actitud pasiva durante toda su trayectoria, con Luis Enrique ha logrado ganar el Balón de Oro.

Tras el encuentro ante el Bayern de Múnich, en declaraciones a CBS Sports, el francés fue claro: “Si no presionas, si no defiendes, Luis Enrique te manda al banquillo”. No es un mensaje, es una norma, es el estilo del Lucho.

El 5-4 ante el Bayern desmonta todos los prejuicios

Durante años se ha acusado a Luis Enrique de ser un técnico rígido o previsible. El 5-4 contra el Bayern destruye ese relato. El partido tuvo de todo: dominio, caos, intercambio de golpes y gestión emocional, donde el PSG acabó llevándose la victoria.

El propio técnico lo resumió tras el encuentro: “Nunca había visto un partido con esta intensidad”. No es una frase vacía, es el reflejo de un equipo preparado para competir en cualquier escenario.

Además, el dato clave: el PSG llegó a tener una ventaja de tres goles. No fue casualidad, fue superioridad táctica en El Parque de los Príncipes.

El Sextete con el PSG le coloca en la élite histórica

En los títulos es donde el debate se rompe, donde Luis Enrique entra en primerísima línea, el asturiano no solo gana: gana como casi nadie.

Con el Sextete de 2025, se convirtió en el segundo entrenador en lograr un Triplete (Barcelona 2015) y un Sextete con otro club distinto. Solo Guardiola, el gran referente nacional en la actualidad, lo ha hecho en dos equipos diferentes.

Además, logró algo que parecía imposible: dar al PSG su primera Champions, con un 5-0 al Inter en la final.

No es solo ganar títulos. Es hacerlo en contextos distintos, con presión extrema y reconstruyendo proyectos. Es sacar provecho de donde nadie antes pudo, y ese talento no se reconoce.

España, Qatar 2022 y el juicio mediático permanente

Si hay una prueba de que Luis Enrique está infravalorado, está en España. Llevó a una Selección en reconstrucción a semifinales de Eurocopa y la final de Nations League. Apostó por jugadores jóvenes como Gavi o Pedri cuando nadie más lo hacía.

Pero todo eso quedó eclipsado por su eliminación en penaltis ante Marruecos en el Mundial de Qatar 2022.

Se le criticó más por hacer directos en Twitch que por su trabajo en el campo. Se le juzgó por su personalidad, no por sus resultados. Ese doble rasero sigue marcando su imagen.

Un PSG mejor sin Mbappé: la prueba definitiva de su impacto

La salida de Kylian Mbappé del PSG en 2025 parecía el fin del proyecto, pero fue todo lo contrario. Luis Enrique democratizó el gol, reforzó el sistema y convirtió al equipo en una máquina colectiva.

El club parisino dejó de depender de una estrella para depender de una idea. Y eso es mucho más difícil de construir.

Hoy, cada jugador entiende su rol, donde cada presión está coordinada y cada esfuerzo es obligatorio. Eso no es talento individual, es el trabajo de entrenador.

Guardiola, Zidane y Luis Enrique: la comparación incómoda

Comparar a Luis Enrique con Guardiola o Zidane no es una exageración, es una obligación.

Guardiola es el gran arquitecto del juego, pero necesita tiempo y recursos. Luis Enrique ha demostrado ganar rápido y adaptarse.

Zidane domina la gestión emocional, pero no ha construido sistemas reconocibles como los del Lucho.

Luis Enrique es el híbrido: sistema, carácter y capacidad de sobrevivir a la presión mediática. Y, aun así, sigue siendo el menos reconocido de los tres.

El problema no es Luis Enrique, es el relato

Luis Enrique incomoda. No entra en el juego mediático, no suaviza sus discursos, no quiere agradar y, en la sociedad actual, donde cualquier persona es libre de opinar a través de las redes sociales, se paga.

Si tuviera una relación más dócil con la prensa, si construyera un personaje más accesible, probablemente su figura estaría al nivel de los más admirados.

El caso está en Xabi Alonso o Cesc Fábregas, entrenadores que han logrado hitos con equipos de segundo plano, Bayer Leverkusen y Como 1907 respectivamente, pero que, gracias a su afinidad con la prensa y el público, han sido colocados en primera línea. No quiero demeritar lo realizado, pero no es comparable con la trayectoria de Luis Enrique.

El veredicto: uno de los mejores entrenadores de su generación

Los datos son claros: títulos en España y Francia, dos hitos históricos (Triplete y Sextete), impacto en la Selección española y transformación total del PSG.

Luis Enrique no es un buen entrenador, es uno de los mejores de su generación. El problema es que no encaja en el molde y por ello, siempre será el eterno infravalorado.