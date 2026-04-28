Dembélé, Kvaratskhelia, Michael Olise, Luis Díaz, Harry Kane...los datos que ha dejado el PSG - Bayern de Champions

El equipo de Luis Enrique salió victorioso del encuentro de Copa de Europa en el Parque de los Príncipes dónde hubo un total de nueve goles y hasta siete anotadores diferentes, siendo la semifinal con más tantos en la historia de la competición, igualando al Rangers 3-6 Eintrach de 1960

PSG y Bayern de Múnich se vieron las caras en el Parque de los Príncipes, en un partido absolutamente memorable para la historia de la Copa de Europa. Con hasta nueve goles, el encuentro entre los de Luis Enrique y los de Vincent Kompany es la semifinales con más tantos de la historia de la competición, poniéndose a la altura del registro que dejó el Rangers 3-6 Eintrach de 1960.

Además, los focos se los ha terminado llevando el PSG de Luis Enrique por el triunfo conseguido, haciendo historia siendo el primer equipo en la historia de la Champions League que logra anotar cinco tantos en unas semifinales a los 58 minutos. Los goleadores del equipo francés fueron Dembélé, con un doblete, Kvaratskhelia, con otros dos por su parte, y Joao Neves.

El PSG de Luis Enrique, una máquina efectiva de hacer goles

El PSG aprovechó de la mejor manera las llegadas a la portería de Neuer, anotando cinco goles en cinco tiros a puerta que lograron los de Luis Enrique a lo largo del partido. Uno de ellos fue Joao Neves que, de cabeza, hizo su tercer tanto en la Champions League. El centrocampista portugués aprovecho un grave fallo en la defensa del Bayern de Múnich para poner el 2-1 momentáneo en el Parque de los Príncipes, antes del 5-4 final en Francia.

Por otro lado, el equipo parisino alcanzó los 40 goles en una misma edición de la Champions League, algo de lo que pueden presumir otros equipos como el Barcelona de la 2024-2025 o el Real Madrid de la 2013-2014, entre otros. Kvaratskhelia abrió el marcador para el PSG, respondiendo al gol de Harry Kane. Nueve minutos después llegaría el tanto de Joao Neves. Todo ello, previo al penalti que transformó Dembélé en el descuento de la primera parte.

Harry Kane sigue haciendo historia en Europa

Por su parte, Harry Kane, con su gol de penalti en el minuto 17, superó a Raúl González, en un partido que ha beneficado al Real Betis, y se ha convertido en el quinto máximo anotador en la historia de las competiciones europeas. El delantero del Bayern de Múnich se pone con 78, muy lejos todavía de Benzema, con 92, Lewandowski, con 117, Messi, con 132 y, por último, Cristiano Ronaldo, con 145.

Sin embargo, Harry Kane fue un dolor de muelas para Pacho y Marquinhos, a la hora de recibir balones y descargar a banda. De sus botas nace el gol que termina transformando Luis Díaz, el 5-4, que estaba muy cerca de ser anulado en fuera de juego. El delantero del Bayern de Múnich volvió a dejar su sello en unas semifinales que no están ni muchos sentenciadas. El Allianz dictará sentencia el próximo miércoles seis de mayo.

Upamecano anota su primer gol esta temporada en la UEFA Champions League

Otro de los datos que dejó el PSG - Bayern tiene a Upamecano como protagonista, que anotó su primer gol esta temporada en la UEFA Champions League. El central del conjunto de Kompany, que no pudo contar con Guerreiro, aprovechó un gran centro de Kimmich para poner el 5-3 en el marcador, en el que fue uno de los errores de la defensa del equipo de Luis Enrique durante el partido.

Tras la finalización del choque, : "Queríamos ganar, está claro, pero nos queda un partido en casa y nada está decidido. Será un partido para los grandes, con mucha intensidad. Tenemos que demostrar que estamos en casa, que aun hay opciones. Ellos tienen que venir al Allianz y nosotros vamos a defender nuestros colores".

Michael Olise y Luis Díaz, un dolor de muelas durante el partido

Por último, Luis Díaz fue otro de los jugadores más destacados del partido de Copa de Europa en el Parque de los Príncipes. Con su tanto en el minuto 68, el colombiando ha producido 28 goles y 21 asistencias entre todas las competiciones, sumando un total de 49, entre ambas marcas, en 63 partidos. Todo ello, en la que está siendo la primera temporada del futbolista de 29 años en el Bayern de Múnich, tras llegar en el pasado mercado de fichajes de verano.

Michael Olise fue de nuevo un dolor de muelas por banda derecha. Pese a tener enfrente a un lateral como Nuno Mendes, el jugador del Bayern de Múnich lo intentó de todas las maneras, desequilibrando y encarando en cada acción y en cada balón que le llegaba. Ha alcanzado los cinco goles esta temporada en la UEFA Champions League, misma cifra que dejó la temporada pasada, con dos partidos más.