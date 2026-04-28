Nico González se rompe y se pierde la semifinal contra el Arsenal

Contratiempo muy importante para Simeone con la lesión muscular del argentino, que apuntaba a titular contra el cuadro de Arteta

Se le empieza a poner cada vez más negro el cielo a Diego Pablo Simeone en la previa del partido contra el Arsenal. El cielo se está nublando y las estrellas de la Champions ahora no se dejan ver en el firmamento por culpa de una serie de contratiempos que inevitablemente oscurecen el asunto. La mala noticia se ha conocido en tarde previa al partido y tiene que ver con uno de los jugadores que apuntaba a ser muy protagonista en esta ida de semifinales: Nico González.

Entre tres y cuatro semanas de baja

El golpe es importante para el Atlético porque llega en el peor momento posible. El centrocampista argentino sufrió una lesión muscular en la última sesión de entrenamiento antes del encuentro en el Metropolitano, un contratiempo que le deja seguro fuera de la eliminatoria. Los plazos que se manejan oscilan entre tres y cuatro semanas de baja. Las cuentas son claras. Además de apartarle de los dos partidos ante el conjunto londinense, es seria duda para una hipotética final de la máxima competición continental.

La noticia no solo es relevante por la ausencia en sí, sino por el momento en el que se produce. Nico González atravesaba su mejor momento desde su llegada, tanto en sensaciones como en peso dentro del equipo. Venía de firmar una actuación muy destacada ante el Elche, con un doblete que reforzaba su candidatura a la titularidad, y su perfil encajaba especialmente bien en lo que Simeone buscaba para este cruce europeo. Su capacidad física, su llegada al área y, sobre todo, su poderío en el juego aéreo lo convertían en una pieza especialmente útil ante un rival como el Arsenal.

Más allá de lo táctico, la noticia tiene también una dimensión emocional. El propio futbolista había tomado la palabra recientemente para expresar su ilusión ante la posibilidad de alcanzar la final. Su discurso transmitía optimismo, ambición y una conexión evidente con el vestuario.

Apuntaba a ser titular contra el Arsenal

De hecho, todo apuntaba a que iba a formar parte del once inicial. El técnico argentino había apostado por él en las últimas jornadas con la intención de que llegara en el mejor estado posible a esta cita. Incluso en el partido frente al Athletic, donde fue titular. La idea del 'Cholo', al igual que con Pablo Barrios, era que sumara minutos y ganase ritmo para afinar al máximo sus sensaciones antes del gran desafío europeo. El desenlace, sin embargo, ha sido el peor posible.

El Atlético pierde, por tanto, algo más que un jugador. Nico González era una de las armas que Simeone tenía mejor guardadas, un recurso que había encontrado su sitio en un momento clave de la temporada. Con Barrios y el argentino fuera de órbita, el Atlético pierde alternativas que ofrecían soluciones muy distintas dentro de un esquema cada vez más exigido por las circunstancias.

Lookman sigue siendo duda

La baja de Nico viene a tambalear un once ya condicionado por otros problemas físicos. Ademola Lookman sigue arrastrando molestias que le mantienen en duda, mientras que la ausencia de Pablo Barrios ya había reducido las alternativas en el centro del campo. La lesión del argentino estrecha el margen de maniobra de Simeone, que se ve obligado a recomponer su plan en plena antesala de una eliminatoria de máxima exigencia.

En cuanto a posibles soluciones, si Lookman no llega a tiempo, el abanico de opciones se reduce y nombres como el de Álex Baena ganan peso para ocupar ese espacio en el frente ofensivo. No será un reemplazo natural, pero sí una adaptación obligada en un contexto donde las certezas han dado paso a la urgencia.

Julián Álvarez sí llega a tiempo para la cita

La buena noticia para Simeone es que Julián Álvarez sí llegará a la gran cita. "Sí, estoy al 100%", reconoció el protagonista en su comparecencia ante los medios con motivo del 'Media Day' del club.

Cierto es que el delantero argentino sigue entre algodones por unas molestias en el muslo que le dejaron sin minutos ante Elche y Athletic, pero en los últimos entrenamientos se ha ejercitado con normalidad y todo apunta a que será titular en el duelo contra el Arsenal.