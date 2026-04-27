Julián Álvarez explica por qué nunca ha desmentido el interés del Barça

El delantero argentino sabe que no toca hablar de futuro porque el Atlético está en un momento decisivo del curso y de su historia, por lo que se mantiene ajeno a todos los rumores: "Se hace una pelota muchas veces de mentiras"

Julián Álvarez sabe bien que su nombre está siendo vinculado al FC Barcelona desde hace meses, un interés latente que ni mucho menos le desagrada, pero sabe bien el argentino cuál es el momento actual y lo que se está jugando con el Atlético de Madrid en la previa de una semifinal de la Champions, por lo que no toca hablar de futuro, así que optó por dejar un mensaje que suena a continuidad y compromiso con el club rojiblanco, sobre todo porque está en el momento más decisivo del curso.

Ajeno a los rumores sobre el interés del Barça

"Trato de no darle mucha importancia porque todas las semanas sale algo, informaciones nuevas y no pierdo energía en eso, sino que trato de enfocarme en lo que estamos haciendo. Es el momento más importante de la temporada y quiero estar bien para poder ayudar al equipo y hacer cosas grandes aquí", comentó el delantero desmarcándose por completo de los rumores.

En la misma línea, insistió en que no puede vivir pendiente de cada noticia que se publica. "Yo no puedo estar saliendo a aclarar o desmentir todo el tiempo, no le doy importancia a lo que sale en redes porque se hace una pelota muchas veces de mentiras. Por eso no gasto energía en eso y me la guardo para las cosas que me interesan", añadió en su comparecencia pública con motivo del 'Media Day' del Atlético.

Recuperado para jugar la ida contra el Arsenal

Un discurso firme que llega en el momento más crucial del curso, con el Atlético muy vivo en la Champions y con la ambición intacta de ganar la primera Liga de Campeones de la historia del club colchonero. Solo tres partidos le separan de ello. El argentino, que hizo saltar algunas alarmas tras ausentarse en los dos últimos partidos por unas molestias musculares, asegura que está en plenas condiciones para ser un soldado más del 'Cholo' en la ida del Metropolitano contra el Arsenal. "Sí, estoy al 100%", aseguró.

La final de Copa ya es pasado

Atrás queda ya el maltrago de la final de la Copa del Rey perdida contra la Real Sociedad. "La Copa fue un golpe duro porque teníamos mucha ilusión, llegamos a la final y teníamos ilusión de ser campeones, pero todos hemos hablado lo que sentíamos, lo que falta de temporada y el grupo está bien y unido con un objetivo claro en lo que viene. Tenemos el objetivo muy claro y ahora tenemos estas semifinales de Champions. Estamos peleando por todo, es verdad que en Liga nos hemos alejado, pero el año pasado en marzo estábamos fuera de todo. Ahora hay que levantarse de ese golpe e ir con todo a por la final", declaró dejando ver un vestuario cohesionado y con hambre de títulos.

"La historia la queremos hacer nosotros"

En lo personal, Julián Álvarez también afronta un momento especial, a las puertas de alcanzar los 100 partidos con la camiseta rojiblanca. El argentino también quiso poner en valor la temporada del equipo, reivindicando el trabajo realizado hasta ahora. "Estamos haciendo una temporada muy buena, si llegamos a la final jugaremos todos los partidos de la temporada y estamos bien como grupo, la historia la queremos hacer nosotros", afirmó, dejando claro que el vestuario tiene muy clara su ambición de ganar la Champions y dejar huella.

En ese camino solo aparece la Champions, una competición en la que cada detalle cuenta y en la que el Atlético busca tocar la gloria de una vez por todas. "Es parte del objetivo de todas las temporadas, intentar ganar. Llegamos a la final de Copa y por detalles no se dio y no es presión. Sabemos lo que podemos lograr y de lo que somos capaces. Pensamos en hacer un gran partido", explicó, restando dramatismo pero sin esconder la ambición.

También hubo espacio para analizar el formato de la eliminatoria y el hecho de disputar el primer partido en casa. "Depende cómo lo pienses, puede ser mejor o peor. En Copa contra el Barcelona se nos dio bien jugar en casa primero con ese 4-0 y con el Brujas empezamos de visitantes. Lo importante es hacer dos grandes partidos. Estos partidos se deciden por detalles, el primero lo jugamos con nuestra gente y esperemos tomar ventaja".

Por último, al ser cuestionado por la condición o no de favoritos, el argentino tiró de prudencia. "No sé, obviamente siempre se habla de eso, pero sólo pensamos en qué hacer nosotros y en lo que somos capaces, ponemos el foco en eso", finalizó.