Alarma en el Atlético con Julián Álvarez y un parte médico que da miedo antes del Arsenal

La baja segura de Pablo Barrios es solo la punta del iceberg de una enfermería de la que no terminan de salir Lookman, Giménez, Hancko ni tampoco la 'Araña', cuya ausencia en los partidos ante Elche y Athletic obedecían a unas molestias musculares que no terminan de quedar atrás

El Atlético de Madrid ha comenzado a preparar uno de los partidos más importantes de la temporada con un festival de dudas físicas que complican como nunca el panorama. Sin tiempo de reacción para afrontar el duelo de ida de semifinales de Liga de Campeones ante el Arsenal, dos mazazos quiebran la cabeza de Simeone.

Por un lado, se ha confirmado la baja segura de Pablo Barrios por una rotura muscular en la parte posterior de su muslo izquierdo, ahora todas las miradas de preocupación se detienen en Julián Álvarez.

Julián, ausencia obligada en los dos últimos partidos

El argentino no jugó un solo minuto ante el Elche ni tampoco contra el Athletic, una decisión que al principio fue tomada como una gestión de su descanso por parte de su entrenador, pero que sin embargo encerraba una molestia física que lo pone en duda para el duelo ante el Arsenal. No fue decisión técnica sino una medida de precaución.

Aunque el Atlético no ha querido hacer público ningún parte médico, el delantero no está al cien por cien porque arrastra unas molestias musculares que, sin ser graves, obligan a manejar su carga de trabajo con mimo.

Simeone tiene claro que su presencia el miércoles es fundamental, pero también que cualquier riesgo innecesario podría salir caro. Por eso lo mantiene entre algodones, midiendo cada paso para que llegue en condiciones óptimas a una cita en la que debe liderar el ataque rojiblanco.

Es el referente del ataque colchonero

La figura de Julián Álvarez se vuelve todavía más determinante. Sus números en Europa reflejan su peso en el equipo y su capacidad para marcar diferencias en noches grandes. No en vano, ha disputado 13 partidos en la actual edición de la Champions en los que ha marcado nueve goles y ha repartido cuatro asistencias. Precisamente por eso, cualquier duda sobre su estado físico genera máxima inquietud.

El problema es que el caso de Julián Álvarez no es el único que preocupa. La acumulación de partidos ha pasado factura a una plantilla exigida al máximo durante toda la temporada. El calendario ha sido demoledor y el propio entorno del equipo reconoce que el desgaste empieza a notarse justo en el momento más decisivo del curso.

Barrios y Giménez, descartados

A todo esto se suma una baja confirmada que complica todavía más el panorama. Pablo Barrios no estará disponible tras confirmarse su lesión muscular. El centrocampista se pierde la eliminatoria completa, un golpe duro para el equipo por su importancia en la rotación y en el equilibrio del medio campo. Su ausencia obliga a reajustes y reduce las opciones en una zona clave.

José María Giménez avanza poco a poco tras varias semanas fuera, aunque todavía no está completamente integrado con el grupo, por lo que no será una opción ni a tener en cuenta contra el Arsenal, probablemente tampoco en la vuelta.

Dudas con Hancko y Lookman

Las dudas no terminan ahí. David Hancko ya ha regresado a la dinámica de grupo, pero sigue en proceso de recuperación tras su esguince de tobillo y no hay plena certeza sobre su estado competitivo para el miércoles. Por su parte, Ademola Lookman continúa trabajando al margen y su presencia también está en el aire por precaución.

Con este panorama, el contexto no invita precisamente al optimismo. El Atlético ha tenido una temporada cargada de partidos, peleando en todas las competiciones posibles y ese esfuerzo ahora está pasando factura. Las rotaciones han sido constantes en Liga, pero ni siquiera esa gestión de los partidos ha evitado que el equipo llegue justo de fuerzas a este tramo decisivo.