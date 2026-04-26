El Atlético de Madrid confirma la lesión muscular de Pablo Barrios

El centrocampista del Atlético de Madrid sufre "una lesión muscular en el muslo izquierdo" y el club no da pistas acerca de su regreso

El Atlético de Madrid ha confirmado, a través de un parte médico, que la lesión de Pablo Barrios es muscular. El centrocampista del conjunto rojiblanco tuvo que salir sustituido del terreno de juego en el minuto 58 de partido. Las alarmas saltaron en el Atlético de Madrid y en la Selección española. El parte emitido, tras las pruebas pertinentes destaca que el futbolista colchonero sufre "una lesión muscular en el muslo izquierdo". El club no ha desvelado el tiempo de baja y su vuelta estará marcada dependiendo de su evolución. "El '8' rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", recoge el comunicado.

El Atlético de Madrid pierde a Barrios para las semifinales de la UEFA Champions League

El internacional español sintió un pinchazo en una acción con el balón con Alejandro Rego. Se quedó luego parado, recibió un pase de Giuliano Simeone y echó directamente la pelota fuera con gesto de frustración. Barrios, que jugaba su primer encuentro de titular desde su recuperación de dos lesiones musculares que lo han apartado de 17 de sus últimos 20 duelos con el conjunto rojiblanco, se tiró al suelo, donde recibió la atención de Óscar Luis Celada, médico del Atlético, al que explicó donde era la molestia. Entró en su ligar Johnny Cardoso. El centrocampista, por el momento, se perderá las semifinales de la Champions League ante el Arsenal.

Las reacciones del Atlético de Madrid a la lesión de Pablo Barrios

Simeone señaló, sobre la lesión de Pablo Barrios en el partido ante el Athletic Club, que "a veces la vida te pone dificultades" y que el futbolista "las está teniendo con las lesiones". "Nos informarán de la lesión que tiene. En la vida muchas veces nos ponen dificultades y a él se las están poniendo con las lesiones. Lo tiene que tomar como un aprendizaje, con la fuerza y voluntad de aprender y trabajar. Antes del partido le decía que confío en él, que es un jugador muy importante. Lo esperaremos y ojalá sea lo menos posible y podamos contar con él en el final de temporada", dijo el técnico, muy preocupado por el futbolista.

Por otro lado, Álex Baena, valoró la lesión de su amigo y compañero, al que deseó una pronta recuperación. "Al final, todos sabemos que Pablo para nosotros es un jugador súper importante, que viene de una recaída de la lesión de hace unos meses. Pablo es un amigo, me duele verle así, porque también he pasado por eso a principios de año, sé lo que se siente y encima es un jugador que se cuida al cien por cien. Son cosas de fútbol. Esperemos que sea lo menos posible", afirmó.