Álex Baena se encuentra en el Atlético de Madrid

El centrocampista del Atlético de Madrid firmó un gran partido para despejar cualquier duda acerca de su nivel y coger confianza para la Champions League

La victoria del Atlético de Madrid ante el Athletic Club no fue la única buena notica para Simeone en la jornada 32 de LaLiga. os colchoneros regresaron a la senda de la victoria tras cuatro partidos consecutivos en la competición doméstica sin ganar. Los resultados estaban siendo muy negativos y las sensaciones del equipo también, especialmente de Álex Baena, uno de los fichajes de la temporada. El almeriense no estaba cuajando en los planes de Simeone, pero ante el Athletic Club, el andaluz firmó un auténtico partidazo. Álex Baena, de esta manera, se reencuentra en el Atlético de Madrid y celebra su gran actuación. "Lo más importante es que hoy he vuelto a disfrutar, que hacía meses que no lo hacía, que no me encontraba, pero sé que también es un año de proceso de encontrarme aquí y lo más importante es que he vuelto a disfrutar", explicó en declaraciones a ‘Dazn’.

Simeone quita presión a la plantilla del Atlético de Madrid

El Atlético remontó un 0-1 en contra. En el descanso, Diego Simeone les transmitió lo siguiente: "Que disfrutásemos, que saliésemos a ganar, que no teníamos tampoco nada que perder ya. Nos ha quitado un poco esa presión que teníamos un poco en el cuerpo después de una racha así un poco negativa que llevábamos". "Contentos porque nos hemos llevado tres puntos que nos hacían falta para subir la moral para lo que viene", añadió Álex Baena.

El centrocampista, ahora, cambia el chip a la Champions League. "Me espero al mejor Metropolitano de la temporada. Sabemos que es el partido más importante de la temporada, lo que nos jugamos, sabemos que podemos llegar hasta el final. Es verdad que el Arsenal es un equipazo, que nos lo va a poner muy difícil. Yo creo mucho en este equipo, este club y este estadio y saldrá todo bien", subrayó.

La lesión de Pablo Barrios y el papel de Álex Baena para el Atleti

Para el tramo final de la temporada, Baena apunta a ser una pieza fundamental en los planes de Simeone, puesto que Pablo Barrios ha vuelto a caer lesionado. "Al final, todos sabemos que Pablo para nosotros es un jugador súper importante, que viene de una recaída de la lesión de hace unos meses. Pablo es un amigo, me duele verle así, porque también he pasado por eso a principios de año, sé lo que se siente y encima es un jugador que se cuida al cien por cien. Son cosas de fútbol. Esperemos que sea lo menos posible", destaca el futbolista del Atlético de Madrid que encara la recta final de temporada con la opción de desquitarse de una temporada atípica para el internacional español.