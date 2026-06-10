Las diferencias, salvables, para dar luz verde al traspaso de Sorloth

El delantero noruego tiene un acuerdo personal con la Juventus. El equipo italiano quiere cerrar la operación lo antes posible, pero para lograrlo debe hacer una oferta convincente que satisfaga las exigencias económicas del club madrileño que no quiere regalar al nórdico

El Atlético de Madrid está a la espera de movimientos de la Juventus para resolver el futuro de Alexander Sörloth. El club rojiblanco conoce perfectamente que el noruego tiene un acuerdo con el club italiano para jugar allí a partir de la próxima temporada, pero para desbloquear la operación de manera definitiva se necesita convencer al propio Atlético de Madrid con una cantidad de dinero convincente. Es ahí donde tienen que trabajar todas las partes implicadas para hacer desaparecer todas las diferencias.

El Atlético de Madrid pide unos 35 millones de euros por Alexander Sorloth

El Atlético de Madrid tiene previsto realizar una pequeña revolución en la plantilla de cara a la próxima temporada. Es por ello que prácticamente todos los jugadores están en venta siempre y cuando llegue una oferta satisfactoria. Uno de los que cuenta con más papeletas para marcharse es Alexander Sorloth, quien ya tiene un principio de acuerdo con la Juventus para cuatro campañas.

Se espera que en estos días la Juventus haga una primera oferta para fichar a Alexander Sörloth aunque según informa Radio Marca hay diferencias entre lo que ofrece el equipo italiano y lo que pide el Atlético de Madrid que no quiere regalar al delantero, que ahora mismo está concentrado con la selección de Noruega para jugar el Mundial 2026.

El Atlético de Madrid sigue firme y exige, como solo hace unos meses, unos 35 millones de euros para dar luz verde al traspaso de Alexander Sorloth. El club rojiblanco desea recaudar el máximo dinero posible para luego acudir al mercado en busca de los sustitutos que le puedan dar un salto de calidad. La Juventus, de momento, no llega a esas cifras ya que el plan de la escuadra transalpina en ofrecer unos 25 millones de euros. Es verdad que hay diferencias, pero que son distancias salvables que no se puedan solucionar a base de conversaciones.

El Atlético de Madrid ha quedado satisfecho con el rendimiento de Sörloth durante la pasada temporada en la cual el noruego dio un buen nivel de juego y goleador cuando otros futbolistas como Julián Álvarez no estaban finos a la hora de marcar. De hecho, Sörloth cerró la campaña pasada con 20 goles y 1 asistencias en 54 partidos y 2.816 minutos. Debido a eso, el Atlético de Madrid cree posible sacarle una buena cantidad de dinero a Sörloth ya que el delantero sólo tiene 30 años, no es veterano y le queda fútbol por delante, y a que lo tiene atado hasta el 30 de junio de 2028.

Es decir, el Atlético de Madrid no tiene ninguna necesidad y obligación de vender a Sörloth ya que el noruego no entra en el último año de contrato ni siquiera. Es por ello que el club rojiblanco y la dirección deportiva que lidera Mateu Alemany, por ahora, se mantiene firme y exige esos 35 millones de euros que es justo el dinero que invirtió cuando fichó al jugador procedente del Villarreal CF en el verano de 2024.