Movimientos para fichar a Cuti Romero que está en la agenda de Barcelona y Atlético de Madrid

El central del Tottenham Hotspur ha estado sobre la mesa de los dos clubes españoles que están en busca de un defensa que eleve el nivel en esa posición, pero el argentino comienza a complicarse debido a los avances que está realizando el Inter en las últimas horas

Cuti Romero es uno de los futbolistas más cotizados en el mercado de fichajes de verano debido a que el argentino ha tomado la decisión de abandonar el Tottenham Hotspur. El central está en las agendas del Atlético de Madrid y del FC Barcelona, pero los dos equipos españoles tienen complicado hacerse con los servicios de Cuti Romero por las altas exigencias que tiene el Tottenham Hotspur que actualmente se encuentra en negociaciones con el Inter, que es el club que está más interesado en fichar a un zaguero.

El Inter aprieta para fichar a Cuti Romero

Cuti Romero se marchará del Tottenham Hotspur durante este mercado de fichajes de verano. Una decisión que el argentino tomó mientras disputaba el Mundial 2026 debido a que sentía que su etapa en el club inglés, que ha luchado por no descender a la Segunda división de Inglaterra en la pasada temporada, estaba finalizada.

Esto ha provocado que múltiples equipos de Europa se interesen por la situación contractual de un Cuti Romero que está considerado como uno de los mejores centrales del mundo. Dos de ellos son el FC Barcelona y el Atlético de Madrid que llevan tiempo con el nombre del argentino sobre la mesa, pero su fichaje está complicado para ambos.

Primero es por el alto precio que exige o pide el Tottenham Hotspur para dar luz verde a la salida de Cuti Romero, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, y a continuación por los avances que ha realizado el Inter de Milán en las últimas horas. Según informa Fabrizio Romano, el Inter está conversando con los representantes de Cuti Romero y el Tottenham Hotspur para cerrar su fichaje.

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid está buscando centrales en este mercado de fichajes de verano

Tanto el FC Barcelona como el Atlético de Madrid han estado y están muy pendientes de la situación de Cuti Romero, de 28 años de edad, debido a que los dos equipos de LaLiga están peinando el mercado en busca de fichar a un defensa central en este mercado de verano.

El FC Barcelona desea a un central porque tiene a Pau Cubarsí, Gerard Martín y Eric García, pero tiene dudas acerca del rendimiento que puedan dar Andreas Christensen y Ronald Araújo que no pasan por su mejor momento.

En cuanto al Atlético de Madrid, el equipo que entrena Diego Pablo Simeone tiene como fijos a Marc Pubill, David Hancko y a Robin Le Normand, pero el club rojiblanco necesitaría a un jugador más ahí si se termina de concretar la salida de José María Giménez quien ha manifestado varias veces en las últimas semanas que se puede ir si así lo estima oportuno un Atlético de Madrid que no va a poner ningún impedimento a la salida del uruguayo quien en las temporadas anteriores ha estado lastrado por las lesiones las cuales no le han dejado mostrar su mejor rendimiento. Por ello y por su elevado salario, su marcha es una posibilidad real.