Oficial: Kang-in Lee ficha por el Atlético de Madrid hasta 2031

El club rojiblanco ha hecho oficial el fichaje del internacional surcoreano de 25 años; llega procedente del PSG tras y firma por cinco temporadas; el club colchonero incorpora a uno de los futbolistas asiáticos más mediáticos después de abonar alrededor de 35 millones de euros por su traspaso

Después de varias semanas con el fichaje en el bolsillo, el Atlético de Madrid por fin ha hecho oficial la llegada de uno de los grandes refuerzos que perseguía desde hace tiempo. El club colchonero anunció este sábado la incorporación de Kang-in Lee, procedente del Paris Saint-Germain. El jugador queda vinculado a la entidad madrileña durante las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

La incorporación del internacional surcoreano pone fin a un largo seguimiento por parte del Atlético. Su nombre ya estuvo sobre la mesa durante el pasado mercado invernal, cuando el club rojiblanco trató de convencer al PSG para abrirle la puerta de salida. Aquellas negociaciones no llegaron a buen puerto, pero apenas unos meses después la operación ha terminado cristalizando.

Tras las llegadas de Álex Grimaldo y Hjulmand, el Atlético suma un nuevo refuerzo de primer nivel para un proyecto que continúa armándose con vistas a una temporada en la que volverá a pelear por todos los títulos.

Un talento formado en España

A sus 25 años, Kang-in Lee regresa a LaLiga después de tres temporadas en el fútbol francés. Formado en la cantera del Valencia, donde aterrizó con apenas diez años y fue considerado una de las mayores promesas del fútbol español.

Debutó con el primer equipo valencianista en 2018 y disputó 62 encuentros antes de iniciar una nueva etapa en el Mallorca. En Son Moix terminó de explotar bajo las órdenes de Luis García Plaza y Javier Aguirre, convirtiéndose en una de las grandes sensaciones de la competición. Su rendimiento llamó la atención del PSG, que desembolsó 22 millones de euros en el verano de 2023 para hacerse con sus servicios. En París, sin embargo, la enorme competencia en una de las mejores plantillas de Europa limitó su protagonismo, aunque nunca dejó de ser un futbolista importante dentro de la rotación.

Durante su etapa en el conjunto parisino disputó 124 partidos oficiales, firmó 16 goles y 16 asistencias y conquistó un espectacular palmarés encabezado por dos Champions League consecutivas, además de tres títulos de la Ligue 1, dos Copas de Francia, dos Supercopas, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental.

Polivalencia para potenciar el ataque

El Atlético confía en que Kang-in Lee tenga un papel mucho más protagonista que el que desempeñó en el PSG. La inversión realizada, cercana a los 35 millones de euros, refleja la importancia que el club concede a un futbolista que puede actuar como mediapunta, segundo delantero o partiendo desde cualquiera de las dos bandas.

Zurdo, con una extraordinaria calidad técnica, visión de juego y un notable golpeo de balón, el internacional surcoreano destaca por su capacidad para generar ventajas entre líneas y por su facilidad para asociarse en los últimos metros. En la pasada temporada participó en 39 encuentros con el PSG, acumulando 1.843 minutos, cuatro goles y cinco asistencias. Unos registros que el Atlético espera mejorar otorgándole mayor continuidad dentro del equipo.

Una estrella para abrir mercado en Asia

La llegada de Kang-in Lee también responde a una estrategia de crecimiento internacional. El futbolista es uno de los grandes referentes de marca de Corea del Sur y uno de los jugadores asiáticos con mayor impacto mediático.

Con 50 internacionalidades y 11 goles con la selección absoluta, su popularidad convierte al nuevo fichaje rojiblanco en un importante reclamo para un mercado en el que el Atlético lleva tiempo intentando consolidar su presencia. No es casualidad que el equipo vuelva este verano a Seúl para disputar un amistoso frente al Manchester City, una gira que ahora contará con Kang-in Lee como uno de los principales protagonistas ante su afición.

Mateu Alemany ha sido uno de los grandes impulsores de una incorporación que combina presente y proyección comercial. Aunque el valor de mercado del futbolista ronda los 28 millones de euros, el Atlético ha realizado un esfuerzo económico superior convencido de que todavía tiene margen para seguir creciendo.