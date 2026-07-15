Kang-in Lee debe ser el siguiente en el Atlético de Madrid

El fichaje del surcoreano podría anunciarse próximamente con todo acordado entre las partes para que sea una de las referencias ofensivas del equipo de Simeone

Después del fichaje del danés Morten Hjulmand, incluso ya presentado, el siguiente fichaje del Atlético de Madrid debe ser Kang-in Lee. El surcoreano está llamado a ser uno de los referentes del equipo de Diego Pablo Simeone, más tras la marcha de Antoine Griezmann, y en los próximos días podrían anunciarse su llegada al Metropolitano.

Con todo acordado desde hace tiempo entre el Atlético de Madrid y Kang-in Lee, que se comprometerá por cinco temporadas con la entidad colchonera, en las últimas semanas se intensificaron las negociaciones con el PSG para llegar a un acuerdo para el traspaso. El punto de encuentro se estipuló en unos 35 millones de euros.

Kang-in Lee debe aportar fútbol al Atlético de Madrid, también podría suponer una minigira

Todo está preparado para que próximamente el Atlético de Madrid dé oficialidad al fichaje de Kang-in Lee. Un jugador que le aportará fútbol al equipo de Simeone y que también generará una trascendencia en Corea del Sur, donde el futbolista es muy seguido. Tanto como que se podría plantear una minigira por Asia para aprovechar el tirón de Kang-in Lee.ç

Hay que recordar que Kang-in Lee ha estado participando en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Una experiencia nada positiva para la selección surcoreana que fue eliminada en la fase de grupos y que recibió una fuerte contestación en su país ante el pobre papel desarrollado en la competición.

Kang-in Lee cumplirá el plazo de las tres semanas obligatorias de vacaciones este viernes

Al margen de esa cuestión, Kang-in Lee inició sus vacaciones una vez que fue eliminado de la Copa del Mundo. El convenio de los futbolistas marca la obligatoriedad de, al menos, tres semanas de descanso entre temporadas para los jugadores. Un plazo que se cumple precisamente este viernes y que le permitiría ya unirse a los entrenamientos del Atlético de Madrid.

En cualquier caso está previsto que en breve el club colchonero anuncie la contratación de Kang-in Lee hasta junio de 2031 para ponerlo a disposición de Simeone. A finales de esta semana o principios de la siguiente se podría unir a la concentración que el equipo realiza estos días de pretemporada en San Rafael.

Kang-in Lee está llamado a ser uno de los referentes ofensivos del Atlético de Madrid

Kang-in Lee está llamado a ser uno de los referentes en la construcción del juego ofensivo del nuevo proyecto del Atlético de Madrid. Pese a que no tuvo la regularidad deseada en el PSG, las condiciones del surcorenano son muy interesantes y Simeone le quiere dar galones para que sea uno de los pilares del equipo.

Al surcoreano le quedaban dos años más de contrato con el equipo francés, sin embargo la falta de continuidad en los onces de gala de Luis Enrique, con una plantilla con una notable competencia, le hizo pensar en cambiar de aires y ahora llegará al Atlético de Madrid. Con todo, con el PSG disputó el año pasado 39 partidos, aunque sólo fue titular en 19 de los 39 encuentros. Sus números lo completan los cuatro goles y cinco asistencias.