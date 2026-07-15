Laporta prepara otra oferta por Julián Álvarez y el argentino rechaza la Premier

El FC Barcelona intensificará su ofensiva tras el Mundial con una nueva propuesta superior al Atlético de Madrid; el delantero sigue rechazando a la Premier League priorizando totalmente su deseo de firmar por el club azulgrana

Todos los caminos parecen conducir a Julián Álvarez al Camp Nou. La operación que está fraguando el Barça sigue escribiendo capítulos y, a medida que avanzan los días, todos apuntan en la misma dirección. El FC Barcelona no renuncia al gran objetivo de Hansi Flick para reforzar el ataque y ya trabaja en una nueva ofensiva para convencer al Atlético de Madrid, mientras que el propio futbolista continúa enviando señales inequívocas sobre cuál quiere que sea su próximo destino.

A falta de que finalice el Mundial, el desenlace del culebrón parece cada vez más encauzado. El Barça mantiene firme su apuesta por el internacional argentino, prepara una oferta económica superior a la presentada hace unas semanas y espera poder sentarse con el Atlético. Al mismo tiempo, Julián está haciendo su parte, decidido a abandonar el Metropolitano y cerrando otras puertas para forzar en la medida de lo posible su llegada al Camp Nou.

El Barça no se rinde y prepara un nuevo ataque

Las declaraciones de Joan Laporta durante su estancia en Estados Unidos dejaron claro que el Barcelona no está dispuesto a negociar indefinidamente. El presidente azulgrana aseguró que la oferta presentada "no será ilimitada" y que será el propio Barça quien marque los tiempos de la negociación. Sin embargo, ese mensaje no significa que el club haya dado por perdida la operación. Todo lo contrario.

En las oficinas del Spotify Camp Nou ya trabajan para mejorar la primera propuesta, que no alcanzaba los 100 millones de euros y que fue rechazada por el Atlético de Madrid sin que llegara siquiera a abrirse una negociación real. La intención del Barcelona es regresar a la carga cuando concluya el Mundial con una oferta más potente que permita, al menos, sentar al club rojiblanco en la mesa. En el Camp Nou siguen convencidos de que Julián Álvarez es el delantero ideal para liderar el nuevo proyecto de Flick.

Julián tiene claro dónde quiere jugar

Si el Barcelona mantiene firme su postura, el futbolista tampoco está dando un solo paso atrás. Después de expresar públicamente que considera necesaria una transferencia porque entiende que "es lo mejor para todos" y que desea cumplir un sueño, ahora sigue cerrando puertas a otras posibles soluciones que el Atlético vería con mejores ojos: su salida a un club extranjero.

En este sentido, la 'Araña' está rechazando las propuestas jugosas que le llegan desde la Premier League, incluso de clubes con un enorme potencial económico como Arsenal o Liverpool. No se trata únicamente de una cuestión económica. El argentino sabe perfectamente que aceptar negociar con Inglaterra reforzaría la posición del Atlético de Madrid y podría desencadenar una subasta en la que el Barcelona tendría muchas menos opciones. Su negativa limita el mercado y concentra prácticamente todas las miradas en la opción azulgrana.

Presión al Atlético

La postura del delantero también supone un problema para el Atlético. Miguel Ángel Gil Marín considera mucho más asumible una venta al extranjero que a un rival directo de LaLiga. Sin embargo, la estrategia del futbolista reduce considerablemente ese escenario.

Así, sin más ofertas inglesas sobre la mesa, el Atlético pierde una importante baza negociadora para elevar el precio de la operación. No obstante, esto no significa que el conjunto rojiblanco vaya a facilitar la salida de su gran estrella. Ni muchísimo menos.

La entidad colchonera continúa defendiendo que Julián es una pieza fundamental del proyecto y recuerda que tiene contrato de larga duración y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Aun así, el mensaje del jugador sigue inalterable: quiere dejar el Atlético para vestir de azulgrana.

Flick no quiere otro culebrón

Dentro del Barcelona existe además otro factor que puede acelerar los acontecimientos. Hansi Flick no quiere repetir las situaciones vividas en sus dos primeras temporadas, cuando tuvo que afrontar el inicio del campeonato sin conocer definitivamente la plantilla con la que iba a trabajar.

El técnico alemán ha trasladado a la dirección deportiva que necesita resolver cuanto antes las grandes operaciones del verano para planificar con tiempo la preparación del equipo. Por ello, en el Camp Nou manejan finales de julio o los primeros días de agosto como una fecha límite para conocer si el fichaje de Julián Álvarez es realmente viable o si será necesario activar alternativas.