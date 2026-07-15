Cuti Romero se marchará del Tottenham y el Barça lo quiere

El club catalán busca central de cara a la próxima temporada debido a que tiene serias dudas con el rendimiento que pueda dar Ronald Araujo. El argentino va a abandonar el Tottenham y es una opción que gusta mucho en el club catalán, pero no es, ni mucho menos, barata. Además, hay competencia ya que el Inter también está interesado en el defensa

Cuti Romero emerge como uno de los nombres propios del actual mercado de fichajes de verano. Después de un período estival de año pasado en donde estuvo cerca de fichar por el Atlético de Madrid, el argentino ahora sí saldrá del Tottenham Hotspur y hay muchos equipos que están interesados en hacerse con los servicios del defensa, siendo uno de ellos el FC Barcelona quien busca central por las dudas que genera, entre otros Ronald Araujo. Sin embargo, el fichaje para el Barça no está sencillo por su coste y por la competencia.

Cuti Romero gusta en el FC Barcelona, pero el Inter está negociando ya con el Tottenham

En el FC Barcelona tienen decidido el incorporar a un central durante este mercado de fichajes de verano para fortalecer una posición que actualmente cuenta con Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric García, Ronald Araujo y Andreas Christensen. Hansi Flick tiene como fijos a los tres primeros y tiene dudas con Ronald Araujo por su rendimiento en las últimas temporadas y con Christensen por sus lesiones recurrentes.

Esto hace que el Barça esté peinando el mercado y vea con buenos ojos la opción de fichar a Cuti Romero, la cual no está nada sencilla para el club catalán, tal y como ha informado Fabrizio Romano. El Tottenham ha accedido a la petición del central de dejarlo salir y se realizará la operación, en principio, después del Mundial 2026 que el defensa se encuentra jugando con Argentina.

El primer motivo por el cual el fichaje de Cuti Romero está complicado para el FC Barcelona es que el Inter actualmente lleva la delantera en las negociaciones. El club italiano lleva ya varios días en conversaciones con el Tottenham Hotspur para conocer las condiciones en las que se puede cerrar la operación.

El otro problema que se encuentra el FC Barcelona a la hora de fichar a Cuti Romero es que el coste del traspaso no sería barato. El Tottenham, a pesar de que tiene decidido darle salida al argentino, no lo va a regalar y es por ello que desea conseguir el máximo dinero posible por el que es uno de sus mejores jugadores y líderes en el vestuario.

De este modo, el FC Barcelona ya sabe que el fichaje de Cuti Romero no está nada fácil, pero el club catalán lo tiene sobre la mesa y estudia qué movimientos puede hacer.

Cuti Romero pudo fichar por el Atlético de Madrid el pasado verano

Cuti Romero vuelve a ser uno de los protagonistas del mercado de fichajes de verano. El argentino estuvo cerca del Atlético de Madrid el año pasado, pero el club rojiblanco nunca llegó a la cantidad de dinero que exigía el Tottenham para dar luz verde a la operación.

Finalmente, el argentino, de 28 años, terminó renovando con el Tottenham hasta el 30 de junio de 2031. Sólo unos meses después, Cuti Romero da por terminada su etapa en el Tottenham Hotspur del que espera salir en estas próximas semanas para así seguir su carrera deportiva en otro club.