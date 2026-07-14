El Real Madrid solicita prorrogar seis meses más el 'Caso Negreira'

La entidad madridista hace un nuevo movimiento para que no se cierre ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona

El Real Madrid no quiere que se olvide el 'Caso Negreira' y ha dado un nuevo paso para que siga abierto y se continúe con la investigación. La entidad madridista ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona prorrogar seis meses más la investigación.

La entidad madridista, según un escrito al que ha tenido acceso EFE, considera que el resultado de la "pormenorizada investigación llevada a cabo en fase de instrucción" por la Guardia Civil, arroja a día de hoy "elementos y evidencias, directas e indiciarias, más que consolidadas de la comisión de un delito continuado de corrupción deportiva".

El contexto del 'Caso Negreira'

Hay que recordar que en el 'Caso Negreira' se investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó entre 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, y a su hijo Javier Enríquez Romero.

El escrito del Real Madrid, que ejerce la acusación particular en el caso, apunta que "necesariamente habrá de conducir, en un momento que no es deseable que sea lejano, a la continuación de la causa por los cauces propios del procedimiento abreviado".

En mayo ya se prorrogó seis meses la investigación del caso

En mayo pasado, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona acordó prorrogar la investigación seis meses más, hasta el 1 de septiembre de 2026. Ahora el Real Madrid pide que sean seis meses más.

Una prórroga, que ahora el Real Madrid pretende que se amplíe de nuevo, toda vez que advierte al juzgado de que todavía quedan pendientes algunas pruebas testificales y documentales que llevar a cabo y otras diligencias "aún no practicadas".

Una prórroga, que ahora el Real Madrid pretende que se amplíe de nuevo, toda vez que advierte al juzgado de que todavía quedan pendientes algunas pruebas testificales y documentales que llevar a cabo y otras diligencias "aún no practicadas".

Las palabras de Florentino Pérez hace unos meses sobre el 'Caso Negreira'

También Florentino Pérez se ha pronunciado con contundencia en alguna ocasión a propósito del 'Caso Negreira'. Un ejemplo fue el pasado mes de mayo, cuando en una larga e intensa rueda de prensa en la que anunció las elecciones presidenciales se refirió al asunto. "Vamos a llegar hasta el final. Es el caso más grande de corrupción en el mundo del fútbol", comentó el presidente que recordó que llevaba años recopilando un dossier que luego fue presentado en la UEFA.

Del otro lado, hubo reacciones del FC Barcelona a las palabras de Florentino Pérez. Fue el ejemplo del pasado 17 de junio con comunicado en el que exige que los representantes de LaLiga adopten medidas judiciales contra Florentino Pérez, presidente del club blanco, por las declaraciones que hizo esta persona durante el pasado mes de mayo.

El FC Barcelona indicó que las declaraciones del presidente del Real Madrid semanas antes atentaban contra la honorabilidad y la imagen y perjudican la reputación y la credibilidad de la Primera División y del fútbol español.