El Real Madrid pide al juez acceso total a las auditorías del caso Negreira

El club blanco solicita examinar la investigación interna del FC Barcelona y comprobar si los pagos realizados durante años estaban debidamente justificados

El Real Madrid ha dado un nuevo paso en el procedimiento judicial del caso Negreira. La entidad blanca ha solicitado al juez instructor acceso completo a auditorías, informes internos y documentación económica del FC Barcelona con el objetivo de esclarecer el origen y la justificación de los pagos realizados durante más de una década a empresas vinculadas al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

El Madrid quiere conocer toda la documentación económica

La petición del Real Madrid ha trascendido a través de Xabier Estrada Fernández, exárbitro internacional y personado como acusación popular en la causa. Según explicó, el club blanco solicita poder acceder a la totalidad de la documentación económica relacionada con los pagos efectuados por el FC Barcelona entre 2010 y 2018, incluyendo auditorías internas, cuentas anuales e informes externos de auditoría independiente.

El objetivo principal de esta solicitud es conocer si dichos pagos contaban con respaldo contractual, económico y fiscal suficiente, así como determinar qué órganos del club los validaron y con qué argumentos. Desde el entorno del Real Madrid se considera clave analizar cómo fueron justificados internamente esos desembolsos y si se ajustaban a los procedimientos habituales de control financiero del club azulgrana.

La investigación interna del Barça, bajo lupa

Uno de los puntos centrales de la petición es el acceso a la investigación interna encargada por el propio FC Barcelona y aportada al procedimiento en julio de 2023. El Real Madrid solicita poder examinar tanto los informes provisionales como los definitivos, además de las entrevistas realizadas y las comprobaciones efectuadas durante ese proceso.

Según ha explicado Ramón Álvarez de Mon en su canal de YouTube, de esa documentación “se pueden extraer varias pistas” relevantes para entender el alcance real de los pagos y su encaje dentro de la estructura del club. La intención del Madrid es contrastar esa investigación interna con el resto de la documentación contable y fiscal para detectar posibles incoherencias o vacíos de explicación.

El procedimiento sigue ampliándose

Además del acceso a documentos, el escrito presentado solicita nuevas diligencias, entre ellas la declaración testifical de Carlos Naval Biosca y el requerimiento a distintos despachos y entidades para que aporten comunicaciones y reclamaciones relacionadas con el caso. Todo ello forma parte de una estrategia orientada a profundizar en una causa que, lejos de cerrarse, continúa ampliando su alcance.

Ahora será el juez instructor quien deba decidir si admite las diligencias solicitadas por el Real Madrid. Mientras tanto, el caso Negreira sigue avanzando en los tribunales, con un mayor nivel de detalle y con un protagonismo creciente del club blanco en su papel de acusación.