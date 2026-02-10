LaLiga denuncia los insultos que recibieron Arbeloa y Mbappé en Mestalla

La visita del conjunto blanco al feudo valencianista volvió a ser 'calentita' como ya es costumbre desde hace algunos años. Esta vez, el delantero francés y el técnico salmantino fueron los principales objetivos

No suele ser nunca una visita plácida la del Real Madrid a Mestalla. Ni porque no esté Vinicius. El equipo blanco volvió a notar la presión de la afición che desde su llegada al estadio. Y durante el partido, LaLiga ha recogido en su denuncia por incidentes violentos en los partidos de la vigésima tercera jornada de Primera División los insultos de aficionados del Valencia al Real Madrid.

Concretamente, hacia el delantero francés Kylian Mbappé y contra el técnico madridista, a quien le cantaron "Arbeloa, eres un cono" en diez momentos distintos del partido entre ambos equipos.

El documento semanal de LaLiga reprodujo también insultos de seguidores del Alavés al Getafe y el mensaje "písale la cabeza" dirigido a un jugador visitante, cuando estaba tendido en el césped, cánticos ofensivos contra el Girona de aficionados del Sevilla y contra el Betis de los del Atlético de Madrid.

Entre otras incidencias, el escrito de LaLiga refleja también cánticos contra el Celta en el Deportivo de La Coruña-Albacete de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion, así como de seguidores del Cádiz contra el portero del Almería seis veces y el cántico "subnormal de Oviedo" por parte de aficionados del Sporting de Gijón a un jugador del Huesca con pasado ovetense.

LaLiga, a través de la plataforma LALIGAVS, recoge informes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol.

El Real Madrid regresa al trabajo, sin Mastantuono

El Real Madrid regresó a los entrenamientos este martes, tras disfrutar de un día libre después de su triunfo liguero en Mestalla ante el Valencia (0-2), y Álvaro Arbeloa aprovechó la ausencia de partido entre semana para aumentar la carga física, pendiente del argentino Franco Mastantuono, que se trató de un golpe sufrido ante el Valencia.En la primera de las cuatro sesiones con las que el conjunto madridista preparará el duelo de liga ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu (sábado, 21:00 horas), el cuerpo técnico tomó precauciones con Mastantuono, que sufrió el domingo un golpe en el muslo izquierdo.

El argentino se quedó en el interior de las instalaciones con tratamiento fisioterapeútico y, según ha informado la agencia EFE, su presencia ante la Real Sociedad está asegurada. De hecho, se espera que Mastantuono regrese el miércoles a la dinámica de grupo. De esta forma, los futbolistas que fueron titulares ante el Valencia completaron una parte del entrenamiento, con trabajo físico sobre el césped, donde se enlazaron series de carrera bajo la supervisión de Antonio Pintus.

Por segunda semana consecutiva, la eliminación de la Copa del Rey permite al preparador físico del equipo blanco aumentar la carga de trabajo. El tiempo de entrenamiento aumentó considerablemente, con más trabajo físico en el gimnasio para los titulares, mientras que un grupo, con Dani Carvajal, completó también sobre el terreno de juego una serie de partidos en espacios reducidos y una parte táctica con consignas de Arbeloa.

Otros ausentes en el primer entrenamiento de la semana del Real Madrid

Junto a Mastantuono, también se ausentaron de la sesión los lesionados Éder Militao, Rodrygo Goes y Jude Bellingham, que prosiguen con los trabajos específicos de los planes de recuperación de sus lesiones. Los tres están descartados para el próximo encuentro del Real Madrid.Con intensidad se ejercitó el brasileño Vinícius Junior, que, tras cumplir sanción en Mestalla y disfrutar de dos semanas sin partidos para reponer energías, podrá regresar a la titularidad ante la Real Sociedad. Ante el Valencia se perdió sus primeros minutos desde la llegada de Arbeloa al banquillo y es uno de los pilares del nuevo técnico madridista.