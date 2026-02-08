Arbeloa se rinde a Mbappé: “Tiene condiciones para seguir la estela de Cristiano”

Álvaro Arbeloa destacó la solidez del Real Madrid en Mestalla y se deshizo en elogios hacia Kylian Mbappé, al que situó entre los grandes referentes del fútbol mundial

El Real Madrid salió reforzado de su visita a Mestalla no solo por los tres puntos logrados ante el Valencia CF, sino también por las sensaciones que dejó un equipo que supo competir en un escenario históricamente complejo. Tras el encuentro, Álvaro Arbeloa compareció ante los medios para analizar el partido y no escatimó elogios hacia Kylian Mbappé, autor del segundo gol que certificó el triunfo blanco.

Mbappé, en la órbita de los grandes

El técnico madridista volvió a mostrar su admiración por el delantero francés, al que considera ya una referencia mundial. Arbeloa fue claro al valorar su impacto: destacó que el club es un privilegiado por contar con un futbolista capaz de decidir partidos con tanta regularidad. En su opinión, Mbappé posee cualidades que le permiten aspirar a seguir los pasos de leyendas recientes del club y situarse en la élite histórica del fútbol moderno.

El entrenador subrayó que el atacante todavía tiene recorrido por delante, pero insistió en que su evolución apunta a niveles extraordinarios. Para Arbeloa, el rendimiento del francés partido tras partido lo coloca entre los mejores jugadores del planeta, tanto por números como por influencia en el juego colectivo.

Una victoria basada en la solidez

Más allá de los nombres propios, Arbeloa quiso poner el acento en el trabajo defensivo y el compromiso del equipo. Reconoció que el Real Madrid no firmó su actuación más brillante en términos de fútbol ofensivo, pero defendió que el triunfo llegó desde el orden, la concentración y la capacidad de competir.

El técnico recordó la dificultad histórica de ganar en Mestalla y valoró especialmente el contexto del partido, con un Valencia necesitado de puntos y arropado por su afición. En ese escenario, el Real Madrid supo manejar los tiempos del encuentro, minimizar riesgos y no conceder apenas ocasiones claras, algo que consideró clave para llevarse el duelo.

Margen de mejora y construcción del equipo

Arbeloa también fue autocrítico y admitió que el equipo aún tiene mucho margen de crecimiento. Señaló que el objetivo es seguir elevando el nivel de juego con el paso de las jornadas, aunque insistió en que cualquier proyecto sólido se construye desde la fiabilidad defensiva, el sacrificio colectivo y la unión del vestuario.

En este sentido, destacó la actitud de todos los futbolistas, independientemente de su rol, y puso en valor la capacidad del grupo para adaptarse a las circunstancias, especialmente en un contexto marcado por las bajas.

La apuesta por David Jiménez

Uno de los aspectos más comentados del partido fue la titularidad de David Jiménez en el lateral derecho. Arbeloa explicó que la decisión responde a la confianza en el trabajo del joven canterano, al que elogió por su madurez y personalidad en un escenario exigente como Mestalla.

El entrenador calificó su actuación como una excelente noticia tanto para el jugador como para la cantera del Real Madrid, destacando su desempeño defensivo y su valentía en ataque. Lamentó que no pudiera culminar su partido con un gol, pero se mostró orgulloso de su rendimiento.

Tres puntos que mantienen la pelea por LaLiga

Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene muy cerca del FC Barcelona en la clasificación de LaLiga, confirmando que sigue firme en la lucha por el título. Sin grandes alardes, pero con eficacia y oficio, los blancos sumaron un triunfo de peso en un campo complicado.

Arbeloa cerró su análisis remarcando que partidos como este refuerzan el carácter del equipo y sirven como base para seguir creciendo en una temporada larga y exigente.