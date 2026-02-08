Luis Milla, exfutbolista, explica los motivos de los pitos del Bernabéu: "Al final es normal que la gente proteste"

El exjugador del Real Madrid, Barcelona o Valencia ha hablado sobre las últimas reacciones del estadio merengue hacia los jugadores del equipo de Arbeloa, criticado por los últimos resultados cosechados, como la derrota en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona o eliminación en octavos de Copa del Rey ante el Albacete

El Real Madrid vive momentos de incertidumbre a lo largo de esta temporada. La destitución de Xabi Alonso o la temprana eliminación en Copa del Rey ante el Albacete han provocado un clima de crispación en el Bernabéu, que ha pitado en varias ocasiones a sus jugadores, especialmente a Vinicius y Jude Bellingham. Por ello, Luis Milla, exjugador del equipo merengue, además de Barcelona o Valencia, ha comentado sus sensaciones sobre la reacción del estadio merengue y ha explicado cómo ve al equipo desde la salida del tolosarra y llegada de Arbeloa al banquillo.

Luis Milla, sobre este Real Madrid de Arbeloa

Luis Milla ha sido muy claro en sus declaraciones, en una entrevista al Diario Sport, sobre cómo está viendo a este Real Madrid de Arbeloa tras la destitución de Xabi Alonso a comienzos de año: "Con dudas, al final cuando hablas de un equipo como el Madrid, que tiene que ser excelente a su juego y que tiene que optar a todos los objetivos, pues la verdad que no está siendo sencillo. Ha habido un cambio de entrenador, y cuando hay un cambio de entrenador en un equipo como este, la prensa está muy encima y no es fácil para el ambiente y para el trabajo del día a día. Pero bueno, vamos a ver si Arbeloa, que le han dado la confianza, es capaz de gestionar bien y de sacarle el máximo rendimiento a la plantilla que tiene"

Por otro lado, Luis Milla quiso hablar sobre la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid: "Aunque no tenga la culpa, o tendrá su culpa, siempre los entrenadores tienen una parte de culpa cuando las cosas no van bien, Xabi Alonso me parece que va a ser un gran entrenador, porque es un gran entrenador, lo demostró en Alemania, pero cuando hablas de un equipo como el Madrid, del nivel del Madrid, todo es mucho más complicado, hay mucha gente detrás, hay un entorno difícil y cuando no se dan los resultados, hay situaciones que delimitan al entrenador, en este caso, el que sale fuera es el entrenador".

Luis Milla y el mercado de fichajes del Real Madrid

Además, Luis Milla fue preguntado por el hecho de que el Real Madrid no entrase en el mercado de fichajes de inverno en busca de un nuevo refuerzo: "No lo sé, no lo sé porque es que no tengo información. En este caso confían en la plantilla, en la dirección deportiva, que no haya que firmar a nadie más, que la plantilla está bien y la responsabilidad es, a partir de ahora, para Arbeloa, que es un poco la figura importante en este caso en lo deportivo y que dé en la tecla para encontrar una buena gestión del vestuario, que es básica para cualquier equipo grande y luego que tenga resultados".

Por último, Luis Milla opinó sobre los recientes pitos en el Bernabéu: "Yo creo que al final cuando estás en un club grande la exigencia es máxima y ver ganar a su equipo, ver que su equipo juegue bien, es la máxima excelencia y cuando no se dan los resultados, lo que se espera del equipo no llega, pues al final la gente es normal que proteste. Yo recuerdo que he estado siete años en Madrid y ha habido momentos también de cambios de entrenador, de dificultad, de que el equipo no tiraba, pero bueno, eso es lógico y es ley de vida".