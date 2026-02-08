Arbeloa presenta dos novedades en la convocatoria del Real Madrid para visitar al Valencia

El conjunto blanco se verá las caras esta noche a las 21:00 horas con los de Carlos Corberán en Mestalla, en un escenario al que regresarán futbolistas que han estado recuperando de sus diferentes problemas musculares, como Rüdiger y Trent Alexander-Arnold

Real Madrid y Valencia se citan hoy en Mestalla, en un partido al que llegan ambos equipos en dinámicas diferentes en LaLiga EA Sports, además de bajas significantes. En este sentido, Arbeloa ha hecho oficial la convocatoria para visitar al conjunto de Carlos Corberán, decimosexto en la clasificación con 23 puntos, a uno del descenso, que lo marca el Rayo Vallecano. Una de las ausencias más importantes en los blancos es la de Vinicius, que vio la quinta tarjeta amarilla en el encuentro ante los de Iñigo Pérez y tendrá que cumplir sanción en esta jornada.

Arbeloa, ante las dudas y las certezas para el once de Mestalla

Arbeloa mantuvo la duda, en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Valencia, sobre las posibles novedades en la convocatoria del Real Madrid, además de comentar sus sensaciones antes de visitar Mestalla: "Lo veré mañana. Estamos muy concienciados de la dificultad del partido de mañana. Cada visita a Mestalla es un partido complicado, por el ambiente que hay, por el gran equipo que tiene el Valencia siempre, el gran trabajo que está haciendo Corberán desde que llegó al Valencia. Muy enfocados en hacer un gran partido mañana sabiendo que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos si queremos sacar los tres puntos, que es nuestro objetivo". De esta manera, el conjunto blanco se verá las caras con los de Carlos Corberán tras tres victorias consecutivas en LaLiga EA Sports, frente a Levante, Villarreal y Rayo Vallecano, por lo que los merengues intentarán prolongar la racha en el campeonato doméstico, sobre todo tras el triunfo del Barcelona en el día de ayer ante el Mallorca.

En este sentido, el Real Madrid ha hecho oficial la convocatoria para enfrentarse al Valencia con dos principales novedades: Rüdiger y Trent Alexander-Arnold. Por un lado, el alemán cumple en el día de hoy un mes de su última participación con el equipo blanco, que fue el pasado ocho de enero en las semifinales de la Supercopa de España, donde disputó 69 minutos. Desde entonces, el central se ha perdido un total siete partidos, donde Arbeloa ha alineado, principalmente, a Asencio y Huijsen en el eje de la zaga. Por otro lado, el lateral inglés lleva sin vestirse de corto desde el tres de diciembre, cuando se disputó el choque de LaLiga EA Sports en San Mamés ante el Athletic Club, por lo que ya recibido luz verde para entrar en la lista.

La convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Valencia en Mestalla

De esta manera, la lista del Real Madrid para viajar a Valencia y verse las caras con el conjunto de Carlos Corberán en Mestalla es la siguiente:Courtois, Lunin y Sergio Mestre; Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y David Jiménez; Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos y Cestero; Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono. Por ello, son baja Ferland Mendy, Eder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo por lesión, y Vinicius por acumulación de tarjetas amarillas. Por otro lado, Arbeloa llama del Castilla a Mestre, David Jiménez y Cestero, habituales en las últimas convocatorias del primer equipo.