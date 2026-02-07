Corberán responde a las críticas: "No sentimos presión sino responsabilidad"

El técnico del Valencia agradece la ratificación pública de Ron Gourlay tras la decepción que supuso la eliminación de la Copa del Rey a manos del Athletic y pone sus cinco sentidos en el choque de este domingo frente al Real Madrid

Tras esfumarse la ilusión de la Copa del Rey, al Valencia no le queda otro objetivo que seguir peleando por la permanencia en LaLiga, donde apenas tiene dos puntos de ventaja con respecto a los puestos de descenso. Para dicha misión, en Mestalla tiene claro que Carlos Corberán sigue siendo la persona indicada para liderar la nave, pese a la decepcionante eliminación ante el Athletic. Así lo aseguró el CEO de Fútbol del club che, Ron Gourlay, que ratificó al técnico en su puesto hasta en cinco ocasiones en su última rueda de prensa.

Dicho gesto ha sido agradecido públicamente por el propio Corberán en la rueda de prensa previa a otro difícil choque frente al Real Madrid, al que los valencianistas recibirán este domingo con la baja de Vinicius. "Agradecido siempre porque el club apostara por mí. Agradecido por mi continuidad y responsabilizado siempre, que es como lo hago. No sentimos presión sino responsabilidad de conseguir resultados positivos. Desde mi primer día en el Valencia he sentido respaldo y lo quiero devolver con trabajo e ilusión, y cuando no conseguimos resultados, ese dolor lo queremos convertir en rabia. ¿Si pondría mi cargo a disposición del club si no llegan los resultados? No te puedo responder a esa pregunta. Te puedo responder cómo afronto el partido contra el Real Madrid", explicó.

Además, el preparador de Cheste no cree que la derrota frente al cuadro bilbaíno les pueda pasar factura a nivel mental. "Me centro en el partido del Real Madrid y es así. Venir de un partido de Copa donde el equipo y la afición tenía mucha ilusión, nos obliga a dejar atrás esa decepción para afrontar un partido importante como el del Real Madrid", insistió, explicando además cuáles son las diferencias que ha percibido en el conjunto blanco con el cambio de entrenador.

Las diferencias entre el Real Madrid de Xabi Alonso y el de Arbeloa

"Siempre uno puede ver matices que diferencian a los entrenadores. El Madrid mantiene una esencia que es la verticalidad, la presión y es peligroso en los espacios abiertos. Eso forma parte de la identidad del Real Madrid. Luego cada jugador y entrenador le da matices. Con Arbeloa, aunque lleva pocas semanas, le ves matices en estructura defensiva, que tiene otra organización en campo propio, con Xabi Alonso buscaba más la presión alta. Para mí ese es el principal matiz", explicó, sin prestar atención a las bajas de Vinicius, Rodrygo o Bellingham.

No se fía de las bajas del Real Madrid

"Un entrenador sabe del nivel al que se va a enfrentar de plantilla, que son todos jugadores de máximo nivel. En todas sus líneas y posiciones. Lo que debemos hacer es trasladar la pasión que tenemos al partido cuando juegas contra un Real Madrid. Muchas veces las dudas y los interrogantes que se plantean en un partido son más externos que internos. Nunca vamos a dudar de la capacidad del Madrid. Somos conscientes de la exigencia del partido. Estamos centrados en nosotros y en que Mestalla sea un estadio incómodo para el Real Madrid, porque cuanto mejor estamos nosotros, más motivos le damos a la afición", destacó, apelando al apoyo de la grada como factor diferencial.

"Cada partido que jugamos debe ser el partido del año y así lo vivimos. El del Betis lo era la semana pasada, luego el Athletic y ahora el del Real Madrid. No cambia esta semana. Esperamos un lleno en Mestalla porque siempre se vuelca con el equipo. Por suerte Mestalla siempre se llena, da igual el partido que sea, el primero del año o el del Real Madrid. Los llenos en Mestalla son constantes. Es verdad que el equipo que viene a Mestalla solo lo vive cuando viene a Mestalla", sentenció.

Las críticas a Foulquier y la lesión de Iranzo

Por otro lado, con respecto a nombres propios, Corberán fue cuestionado por el rendimiento de Foulquier y si fue él quien recomendó su renovación. "Hay partes de la frase que las pones como si fueran de boca mía. El club toma decisiones, yo doy mi opinión, pero no tomo las decisiones porque no soy director deportivo. Yo trato de sacar máximo rendimiento a todos y entre ellos a Foulquier. Ser jugador del Valencia conlleva una presión y se trata de dar rendimiento. Mis opiniones son internas y no las reflejo de forma pública, porque no debo hacerlo", comentó.

Sobre el estado físico del criticado lateral diestro, además, confirmó que está disponible. "La única baja es la de Iranzo. No son situaciones agradables cuando uno escucha esa exigencia, pero la exigencia forma parte de un gran club como el Valencia. Y eso pasa a todos los que formamos parte del Valencia, tenemos que dar nuestra mejor respuesta y Foulquier lo trabaja y lo intenta. Tiene molestias, pero es el único lateral derecho que tenemos y él trabaja para estar siempre a disposición. Iranzo tiene hoy las pruebas. Ojalá tenga la menor gravedad posible. Siempre ha estado en convocatoria y ha ayudado en algún partido de Copa", zanjó.

Cömert por delante de Unai Núñez

Por último, el técnico valencianista se refirió a la situación de Unai Núñez, uno de los refuerzos invernales que aún no ha debutado después de dos partidos convocado. "No venía con ninguna expectativa. Así lo hace y así entrena. Cualquier decisión es positiva. Ahora estamos contentos con el rendimiento de Cömert", sentenció.