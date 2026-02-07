Un punto de inflexión para Vinicius: baja en la visita del Real Madrid al Valencia en Mestalla

El jugador brasileño vio la quinta tarjeta amarilla ante el Rayo Vallecano, por lo que será una de las ausencias en la convocatoria de Arbeloa para verse las caras mañana a las 21:00 en el duelo frente a los de Carlos Corberán

Vinicius será una de las ausencias más destacadas del Real Madrid para enfrentarse este domingo al Valencia, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa visitan un estadio como Mestalla sin la figura del jugador brasileño, que vio la quinta amarilla en el choque del pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano, por lo que tendrá que cumplir sanción y ser baja en la convocatoria ante los de Carlos Corberán. De esta manera, el extremo se quedará sin visitar un escenario del que fue expulsado la anterior temporada.

Vinicius, 14 días para recargar pilas antes de volver al Bernabéu

La quinta tarjeta amarilla que vio Vinicius ante el Rayo Vallecano le va a dejar fuera del importante encuentro que enfrentará al Real Madrid con el Valencia en Mestalla. El futbolista brasileño será baja y tendrá hasta catorce días hasta volver a vestirse de corto, que será en la visita de la Real Sociedad al Bernabéu el próximo sábado 14 de febrero, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports. Por ello, el jugador podrá recargar pilas de cara al calendario que se le presenta a los de Arbeloa, con los playoffs ante el Benfica como principal foco en el mes de febrero, además de otros duelos como el de Osasuna en El Sadar. De esta manera, el extremo se perderá un partido como el del domingo que no le trae buenos recuerdos. De hecho, fue expulsado la pasada temporada por un acción con Dimitrievski que le dejó dos partidos apartados de los terrenos de juego.

Por su parte, Arbeloa fue muy claro, en la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Rayo Vallecano, sobre el encuentro de Mestalla de mañana domingo: "Iremos a Valencia y seguro que el Valencia jugará contra el Real Madrid el partido del año en su casa y nosotros, para ganarle, tendremos que hacer un grandísimo partido". En este sentido, el técnico salmantino tendrá que buscar por primera vez una solución ante la baja de Vinicius, ya que le ha elegido como titular en todos los encuentros desde su llegada, siendo clave en las diferentes alineaciones. Además, cabe recordar que Rodrygo y Bellingham siguen recuperándose de sus respectivos problemas musculares, por lo que se le acumulan los problemas a un equipo que volverá a jugar contra el Benfica el martes 17 de febrero, importante para las aspiraciones de esta temporada.

Vinicius y los incidentes racistas en 2023

Además, el problema entre Vinicius y Mestalla viene desde 2023, cuando tuvieron lugar sucesos racistas contra el jugador del Real Madrid, lo que empezó a desatar la polémica. Tras ello, la entidad merengue comunicó, un año después, que "el Juzgado de Instrucción nº 10 de Valencia ha dictado hoy lunes, 10 de junio de 2024, sentencia condenatoria en conformidad contra los tres jóvenes acusados de increpar, con gritos y gestos racistas, a nuestro jugador Vinicius Júnior en el partido de Liga que se celebró el 21 de mayo de 2023 en el estadio de Mestalla entre el Valencia C. F. y el Real Madrid C. F". Por ello, el brasileño será una de las ausencias más destacadas en un encuentro donde los de Arbeloa deberán sacar los tres puntos si quieren seguir en lo más alto de la tabla de LaLiga.