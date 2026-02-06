Manolo Lama estalla contra el vestuario del Real Madrid: “Que hagan un referéndum y elijan al entrenador”

El debate sobre el poder del vestuario en el Real Madrid ha vuelto a escena tras los últimos resultados y los continuos cambios en el banquillo. Esta vez, ha sido Manolo Lama quien ha puesto voz al malestar creciente, lanzando una crítica directa a los jugadores blancos y cuestionando su influencia en la estabilidad del club

La situación deportiva del Real Madrid atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. En apenas medio curso, el club ha despedido a Carlo Ancelotti, ha visto salir de forma abrupta a Xabi Alonso y ahora convive con las dudas internas en torno a Álvaro Arbeloa, señalado por algunas decisiones deportivas que no han gustado a parte del vestuario.

Las derrotas recientes, como la sufrida en Albacete en el estreno del nuevo técnico o el duro 4-2 encajado en Lisboa ante el Benfica de José Mourinho, han aumentado la presión sobre una plantilla que ya fue duramente pitada en el Bernabéu hace semanas.

La dura crítica de Manolo Lama

En ese contexto, Manolo Lama alzó la voz en 'El Partidazo' de COPE, con una intervención cargada de ironía y enfado. El periodista no dudó en señalar directamente a los futbolistas por cuestionar de forma constante a sus entrenadores. “Es que yo creo que lo que debería hacer el Real Madrid es un referéndum con sus jugadores para ver qué entrenador les gusta…”, ironizó.

Lejos de quedarse ahí, el comunicador profundizó en su reflexión, visiblemente molesto por lo que considera una dinámica peligrosa dentro del club: “A unos no les parece bien porque es duro, a otros no les parece bien porque resulta que no sabe de táctica… Pues que hagan un referéndum, que voten y que les pongan ese con el que van a ser campeones de todo”, añadió un tono molesto.

Para Lama, el problema no es solo que los futbolistas cuestionen a los técnicos, sino que esa sensación trascienda al exterior: “Ya está bien de que los jugadores también cuestionen a los entrenadores permanentemente. Y lo más duro de esto no es solo eso, sino que el club lo airee”.

Un vestuario bajo el foco

La eliminación directa evitada por los portugueses y el hecho de que al Real Madrid le bastara un empate para clasificarse directamente a octavos en la Champions League han incrementado la sensación de fracaso. Incluso el guardameta Anatoliy Trubin vio puerta en Da Luz, una imagen simbólica del desorden defensivo blanco.

En la tertulia también se analizó el rendimiento individual de la plantilla. Lama fue contundente al evaluar el nivel actual del equipo en comparación con otras épocas doradas. “Si tú ahora te pones a hacer el mejor once del mundo, solamente podrías utilizar a dos jugadores del Madrid: Courtois y Mbappé”, aseguró.

El periodista insistió en que la diferencia con el pasado es evidente: “Hace años, en el mejor once del mundo metías como mínimo a cinco futbolistas del Madrid. Ahora no. Ahora, por cierto, metes dos y gracias”, concluyó.

Más que rendimiento, un problema estructural

Mientras otros analistas, como Santi Cañizares, apuntan a una posible falta de calidad más que de rendimiento, la reflexión de Manolo Lama va un paso más allá: el vestuario ha quedado expuesto y ya no tiene escudo.

Con los entrenadores fuera de la ecuación y la grada señalando, el Real Madrid entra en una fase crítica donde las responsabilidades recaen, más que nunca, sobre los futbolistas. Y esta vez, como subrayó Lama, ya no hay banquillo que sirva de cortafuegos, mientras el actual entrenador, Álvaro Arbeloa, está situado bajo el ojo crítico a la espera de ver como evoluciona una temporada que, en este momento, no parece remontar.