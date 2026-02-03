Álvaro Benito apunta la clave del problema del Real Madrid: "Es muy difícil de asumir"

El analista ha analizado la situación del equipo dirigido por Arbeloa, que viene de ganar al Rayo Vallecano pero con muchas dudas y dificultades para conseguir el triunfo, aunque el exfutbolista también puso el foco en el juego del equipo con Xabi Alonso a los pocos meses de llegar al banquillo

El Real Madrid sigue disfrutando de los dos días de vacaciones que ha concedido Arbeloa, ya que el equipo quedó eliminado de Copa del Rey y no podrá disputar los inminentes cuartos de final. Sin embargo, el análisis en torno al juego del conjunto blanco continúa en una temporada donde el equipo sigue dejando muchas dudas, sobre todo tras un mes de enero donde han perdido la final de la Supercopa de España y Xabi Alonso ha sido destituido. Por ello, Álvaro Benito ha querido comparar la etapa actual con la que se vivía con Ancelotti, actual seleccionador de Brasil.

Álvaro Benito compara a Ancelotti con Arbeloa

De esta manera, Álvaro Benito ha sido muy claro, en su análisis en El Larguero de la Cadena Ser, sobre cómo era el Real Madrid con Ancelotti y las comparaciones con el equipo dirigido actualmente por Arbeloa: "Ancelotti lo tenía más que claro. Como sabía que no iban a correr, ponía dos líneas de cuatro en bloque medio bajo y esperaba a ver lo que rascaba arriba con la velocidad de los delanteros. Pero es que este Real Madrid no sabe realmente a qué quiere jugar. Si no quieres jugar como en la época de Ancelotti y quieres recorrer el otro camino, quieres ser un equipo propositivo como todos los equipos ganadores actualmente, tienes que recorrer un camino inverso al que se está haciendo".

Además, Álvaro Benito aconsejó a Arbeloa del método a seguir durante esta segunda parte de la temporada, donde tiene en juego LaLiga EA Sports y la UEFA Champions League: "Tienes que llegar, exigir a Vinicius que corra, al otro que corra y que todos trabajen en una idea colectiva que se vea en el campo. Que puedas tener algún que otro accidente al año, pero que tenga que ver con el accidente futbolístico y que el equipo sea absolutamente reconocible. Necesitas tener una idea a medio y largo plazo, fichar jugadores y que el entrenador pueda entrenar".

José Mari Bakero pone el foco en el mercado de fichajes de verano

En este sentido, José Mari Bakero, junto con Álvaro Benito, apuntó al próximo mercado de fichajes, clave para tomar decisiones en el Real Madrid: "En verano es cuando tienes que tomar las grandes decisiones. Con todo lo que ha pasado, los jugadores, por muy contentos que estén, no saben a ciencia cierta quién manda. Hay una situación muy compleja que no es fácil de resolver".

Por último, Álvaro Benito se mostró tajante afirmando que "es muy difícil de asumir que venga Xabi Alonso y que a los tres meses lleguemos a la conclusión de que a este equipo no se le puede entrenar. Es acojonante. Debe ser el único equipo del mundo, en cualquier deporte, en el que llega un entrenador y no se le puede entrenar".