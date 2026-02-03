Nueva rajada de Laporta contra Real Madrid TV: "Que se lo hagan mirar"

El presidente del Barça volvió a cargar contra la entidad dirigida por Florentino Pérez y, concretamente, contra la televisión del club por las últimas acusaciones en las que reflejan que el colectivo arbitral perjudica a los blancos

Las relaciones entre el Barcelona y Real Madrid no pasan por su mejor momento. El Caso Negreira ha provocado un cruce de declaraciones que no parecen que vaya a acabar en el corto plazo. Además, la televisión del conjunto presidido por Florentino Pérez está siendo objeto de críticas por Joan Laporta, que ha cargado duramente por las últimas acusaciones recibida. En este sentido, el presidente de la entidad azulgrana ha aprovechado, en la previa del encuentro de esta noche ante el Albacete en Copa del Rey, para dejar claro el asunto con el eterno rival.

Joan Laporta vuelve a expresar su disconformidad con el colegiado del Real Madrid - Rayo Vallecano

Joan Laporta ya reflejó su enfado en el día de ayer, cuando calificó la caída de Mbappé ante el Rayo Vallecano como "piscinazo", que provocó el penalti y el gol de la victoria para el Real Madrid. Sin embargo, el presidente del Barcelona no ha querido quedarse ahí, ya que ha vuelto a valorar las acciones polémicas que tuvieron lugar el pasado sábado en el encuentro del Bernabéu: "Fue un encuentro en el que le expulsaron dos jugadores. El partido se alargó cuando estaban empatados diez minutos y, encima, se pitó un penalti en el último minuto, y el penalti siempre es opinable Como aficionado al fútbol, hay penaltis que yo no los pitaría, porque creo que no son. Toca la pelota mal, el defensa se desequilibra, levanta la pierna y no le da una patada al delantero que le tire al suelo. Yo creo que fue exagerado".

Además, tras reflejar su punto de vista con la polémica del Real Madrid - Rayo Vallecano, Joan Laporta habló de la televisión de la entidad merengue y de las últimas críticas sucedidas en contra del estamento arbitral, donde el conjunto blanco se ha podido sentir perjudicado en algún partido de LaLiga EA Sports: "Lo digo en sentido constructivo. A veces también pasa a nuestro favor y lo reconocería igual. Resulta que están favoreciendo a un club que tiene una televisión que se dedica a explicar cosas fuera de lugar y a decir que los árbitros les perjudican constante y permanentemente. ¿Qué está diciendo ahora la televisión famosa que dice que todos los árbitros perjudican a su equipo? No ha analizado nada de esto. Bueno, pues que se lo hagan mirar".

Florentino Pérez, muy presente con el Caso Negreira

Por su parte, Florentino Pérez siguió incrementando los problemas entre ambas instituciones con sus declaraciones contra el Barcelona, en el pasado mes de diciembre, por el Caso Negreira: "El caso Negreira es el más grave del fútbol a día de hoy. Sabemos que se han pagado más de 8 millones por informes técnicos de árbitros y encima nunca fueron recibidos por los entrenadores. ¿Quién puede creer que se pagaron por estos informes que ni los entrenadores conocía de su existencia? Pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical". Además, las relaciones están rotas entre ambos clubes, como confirmó el propio Laporta a comienzos de año, durante la celebración de la Supercopa de España en Arabia, que se terminaron llevando los de Hansi Flick.