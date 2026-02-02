Laporta 'se moja' con el penalti a Mbappé ante el Rayo Vallecano: "¡Piscinazo!"

El presidente del Barcelona ha sido muy claro con la acción en la que el delantero francés lanzó la pena máxima para darle los tres puntos al Real Madrid en el partido disputado el pasado domingo en el Bernabéu frente a los de Iñigo Pérez

La victoria del Real Madrid ante el Rayo Vallecano ha causado polémica por la decisión que tomó Díaz de Mera, el colegiado del encuentro en el Bernabéu. El árbitro señaló penalti para el conjunto de Arbeloa por una acción en la que Mbappé cae en el área de Batalla. Tras ello, el delantero francés no falló la pena máxima y dio los tres puntos al equipo merengue. De esta manera, Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha querido mostrar su opinión sobre el desenlace del choque en el día de ayer, que provocó que los blancos sigan a un punto de los de Hansi Flick.

Laporta confirma sus intenciones con Hansi Flick

En este sentido, Laporta ha hablado, en la 78º edición de la Gala de Mundo Deportivo, sobre el futuro de Hansi Flick y de sus intenciones con el fichaje del alemán para el banquillo: "Flick tendrá contrato hasta que él quiera si yo soy presidente. Para nosotros era importante una persona con su experiencia y sus conocimientos, pero si es un fenómeno como entrenador, lo es más como persona. Aquel día, el de su fichaje, vimos que estábamos haciendo algo importante, porque era un entrenador de la cabeza a los pies y que sabía cómo llevar a un grupo, a un grupo de jugadores muy jóvenes con otros de experiencia". "Conoce mucho al club y tendrá más experiencia. Él no quiso más años de experiencia, pero es el entrenador ideal para estos años del Barça y gracias a él estamos viviendo un momento muy dulce". Por último, Laporta valoró el hecho de que el Spotify Camp Nou pueda acoger la final del Mundial 2030: "La final del Mundial 2030 me encantaría. Si la FIFA tiene en cuenta a la ciudad de Barcelona y al Barça, que tendremos el mejor estadio del mundo, esto puede ser una realidad"

Por su parte, Hansi Flick estuvo también presente en dicha Gala, donde ha hecho balance de sus primeros años al frente del banquillo del Barcelona: "La primera vez que visité el Spotify Camp Nou me dije que alguna vez estaría en el banquillo. Siento mucho amor por este club. Para mí, el mejor del mundo. Aprecio mucho vivir en Barcelona. La gente es muy amable con nuestro cuerpo técnico. Es increíble trabajar aquí, de verdad. Tengo un presidente fantástico, un cuerpo técnico fantástico. Los jugadores son impresionantes. Hemos creado un gran ambiente. Esto para mí es importante para ganar títulos y ser exitosos. Estamos viviendo un gran momento".

Laporta deja clara su postura con el penalti señalado a Mbappé contra el Rayo Vallecano

De esta manera, Joan Laporta ha valorado la acción del Real Madrid - Rayo Vallecano de ayer en el Bernabéu, con Mbappé como protagonista. El delantero francés cayó en el área y Díaz de Mera tomó la decisión de pitar penalti para el conjunto de Arbeloa cuando quedaban escasos minutos para finalizar el choque. Por ello, el presidente del Barcelona, tal y como han recogido las cámaras de Jijantes en su entrada a la Gala de Mundo Deportivo, ha calificado como "piscinazo" la jugada del delantero francés.