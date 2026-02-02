Contratiempo importante para el Barça en su visita al Albacete en Copa del Rey

Hansi Flick, que ha hablado hoy en la rueda de prensa previa al choque de mañana en el Carlos Belmonte, ha lamentado la baja de Raphinha, nueva lesión para la plantilla y que estará de baja en los próximos encuentros, por lo que Rashford apunta a ser la opción que irrumpa en el once titular hasta el regreso del brasileño

El Barcelona visita mañana al Albacete en el Carlos Belmonte, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final de Copa del Rey. Los de Hansi Flick intentarán lograr el pase a semifinales tras las buenas noticias que dejó la victoria del pasado sábado ante el Elche en el Martínez Valero. Sin embargo, el técnico alemán no podrá contar con uno de sus jugadores claves, como es Raphinha, que la carga de partidos le ha pasado la factura y por ello será baja para los próximos choques. En este sentido, el exentrenador del Bayern de Múnich ha querido valorar este nuevo contratiempo en la plantilla.

Hansi Flick, muy claro con el nuevo revés en su plantilla

Hansi Flick viene de cosechar una nueva victoria en LaLiga EA Sports, con el triunfo conseguido ante el Elche el pasado sábado, en el que no pudieron entrar en la convocatoria jugadores como Pedri, Gavi o Christensen. Pese a ello, el Barcelona mostró su fortaleza durante los 90 minutos para sacar el partido adelante y llevarse los tres puntos del Martínez Valero. Tras ello, el técnico alemán se ha encontrado con un nuevo contratiempo en el entrenamiento de hoy, como es la baja de Raphinha, que ha querido valorar en la rueda de prensa previa al choque frente al Albacete, de cuartos de final de Copa del Rey: "Para ser sincero no estoy contento con esto. Es un jugador muy importante para nosotros. A ver qué tendrá que cambiar y qué tendremos que cambiar nosotros. Ahora empieza la fase importante de la temporada y los necesitamos a todos. Cuando no puede jugar no es bueno". En este sentido, cabe destacar que el internacional con Brasil ya estuvo ausente en la cita en San Sebastián contra la Real Sociedad, con derrota del conjunto culé.

Por otro lado, Raphinha fue sustituido en el encuentro ante el Elche tras el descanso, por lo que entró Rashford en su lugar, que terminó haciendo el tercero y definitivo el partido. Tras ello, Hansi Flick valoró el motivo del cambio del extremo brasileño: "Lo de Raphinha es claro. Había un plan para que jugase 45 minutos. Ha jugado muchos partidos. Pero está bien". Sin embargo, el futbolista de 29 años ha sido sometido a pruebas médicas en el día hoy, lo que le ha impedido ser parte del entrenamiento del Barcelona previo al partido de mañana ante el Albacete.

Parte médico de Raphinha y tiempo de baja

En este sentido, el Barcelona ha informado que Raphinha ha sufrido "una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Será baja por precaución para el partido contra el Albacete y el período de recuperación será de una semana". De esta manera, además del duelo de mañana de cuartos de final de Copa del Rey, todo apunta a que el brasileño no podrá entrar en la convocatoria de este sábado de Hansi Flick para el partido frente al Mallorca en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Por ello, Rashford podría ser la novedad en el once titular de los choque se le presentan al conjunto culé, un recurso y opción habitual en el técnico alemán en los anteriores encuentros.