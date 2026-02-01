Manu Fajardo confirma el "orientado" fichaje de Álvaro Fidalgo: "Nos ilusiona mucho"

El mediocampista asturiano, que llegará a la capital hispalense a primera hora de este lunes, será el primer fichaje invernal de los heliopolitanos

Atendía en los prolegómenos del Real Betis-Valencia CF a los compañeros de Movistar Plus el director deportivo de los verdiblancos, Manu Fajardo, que, seguramente a regañadientes, confirmaba la noticia surgida a última hora del sábado en tierras mexicanas acerca del fichaje de Álvaro Fidalgo, quien ya vuela de hecho hacia España, hasta el punto de que se le espera a primera hora de la mañana del lunes en la capital hispalense para rematar los últimos trámites antes de que sea oficial, en pleno 'deadline day' en las cinco grandes Ligas, su contratación.

"La verdad es que lo seguimos muy de cerca; estamos rematando los flecos. Lo seguíamos para el mercado de verano, pero lo hemos adelantado para enero, ya que, tras hablar con Manuel Pellegrini, no nos venía mal tener un poco más de talento en tres cuartos de campo", apuntaba el aljafareño, ratificando que había cierta preocupación por las lesiones de Isco Alarcón y Giovani Lo Celso, que dejaban a Pablo Fornals prácticamente como la única opción válida en la posición de mediapunta creativo.

De todas maneras, el ovetense no sólo puede actuar de 'enganche', sino también en la 'sala de máquinas', más retrasado, e, incluso, escorado a las bandas como interior. "Quedan flecos, como te digo, pero está todo bien orientado. Es un jugador que nos ilusiona mucho, muy versátil, que puede jugar de '8' o de '10', con una exquisita técnica, muy completo, en la línea del Real Betis", sentenciaba el alto ejecutivo heliopolitano, que se ha movido rápido y conseguido que LaLiga autorice un gasto extra, pese a llegar con el LCPD rebasado ligeramente (unos tres millones de euros), para dejar un hueco de unos dos millones, que será lo que se abone al América por Álvaro Fidalgo. Firmará hasta 2030.

No 'se moja' con el delantero, aunque se trabaja en una segunda alta el último día

"¿Alguna salida o entrada más? No se sabe; y no me gusta especular, pero hay que estar pendientes y trabajar con la misma intensidad que siempre", se limitaba a decir Manu Fajardo cuando le cuestionaban por un segundo movimiento ya en las horas finales de la ventana invernal de transferencias. Descartado ya, salvo cambio radical, que se vayan Ricardo Rodríguez o el 'Chimy' Ávila, todas las miradas se centran en otro que prefiere quedarse, Cédric Bakambu, pues, de aceptar alguna de las propuestas que aún maneja (Real Oviedo y Génova, sobre todo), liberaría el espacio salarial suficiente (y el dorsal) para que llegue un nuevo delantero.