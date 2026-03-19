La lluvia de millones que se juega el Betis contra el Panathinaikos

La remontada contra el Panathinaikos reportaría al Betis un suculento ingreso económico inmediato y abriría la puerta a engrosar una cifra astronómica si alcanza la gloria, con premio extra

El Abde y Antony, llamados a ser claves en la cita de hoy.IMAGO

Este jueves, a partir de las 21:00 horas, hay mucho en juego sobre el césped de La Cartuja, y no solo a nivel deportivo y de prestigio, sino también en el plano financiero, pues Europa se erige en una importante fuente de ingresos que se contempla dentro de los presupuestos anuales.

Y es que lograr el pase a cuartos de final de la Europa League abrirá la puerta a pingües beneficios para la caja bética que seguirán creciendo a medida que avance en el torneo con la final como objetivo.

En este sentido, el Betis ya se ha asegurado el ingreso de una cantidad considerable por su trayectoria en la presente edición hasta el día de hoy, pues, sin contar con lo embolsado en concepto de abonos, ticketing, 'market pool' y derechos televisivos, el montante por el factor puramente deportivo asciende ya a diez millones de euros al lograr el pase directo a los octavos de final.

Lo que el Betis lleva ingresado y el premio de la remontada

Por participar, ya garantizó para sus arcas 4,31 millones, a los que sumó 2,5 millones por los resultados en la fase liga merced a sus cinco triunfos y dos empates, más 600.000 euros por ser cuarto y 300.000 por terminar entre los ocho primeros, Además, dar el salto directo a octavos sin pasar por 'play offs' aumentó la cifra en 1,75 millones. Un total de 10 millones que rondaría los 20 si se tienen en cuenta los ingresos antes mencionados en otros conceptos.

Una cantidad que puede crecer sustancialmente si el Betis consigue eliminar al Panathinaikos y sigue su camino hacia la final, pues la remontada este jueves supondría ingresar 2,5 millones más, al margen de que dar pie a la posibilidad de continuar haciendo caja en las siguientes rondas.

El Betis puede sumar a lo ya ganado 24 millones de euros

De hecho, si el Betis también supera los cuartos de final, en los que se verá las caras con el Sporting Braga portugués tras eliminar al Ferencvaros, y entra en semifinales engrosará sus cuentas con 4,2 millones adicionales, a los que habría que añadirles siete millones por disputar la final y seis millones si se proclama campeón.

Pero ahí no terminan los ingresos, pues el hecho de ganar la Europa League le permitiría jugar la Supercopa de Europa, lo que le otorgaría otros cuatro millones más.

Es decir, que si supera hoy a Panathinaikos se asegura 2,5 millones más y podría llegar sumar a lo ya ganado alrededor de 24 millones de euros solo por resultados deportivos.