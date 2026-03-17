Árbitro veterano y con precedentes significativos para el Betis - Panathinaikos tras la polémica de la ida

Tras la decisión arbitral que decantó el choque en Atenas, la UEFA ha designado al experimentado colegiado alemán Tobias Stieler, que ha pitado hasta en ocho ocasiones a equipos españoles

La derrota del Betis en la ida de los octavos de final de la Europa League contra el Panathinaikos estuvo marcada por una decisión arbitral en la recta final del choque al pitar penalti por un plantillazo de Diego Llorente a Swiderski cuando ya había disparo el futbolista local. Acción que además costó la expulsión al central bético, que se perderá el choque de este jueves.

Por ello, los focos estarán puestos en el árbitro encargado de dirigir el segundo y definitivo asalto en La Cartuja para conseguir el pase a los cuartos de final de la Europa League, y la UEFA ha apostado por un colegiado veterano y experimentado para este choque.

Un árbitro alemán para el partido decisivo

Así, el designado para impartir justicia en el duelo entre hispalenses y atenienses ha sido el colegiado alemán Tobias Stieler, que a sus 44 años ya ha pitado esta campaña cuatro encuentros en competición continental, dos de ellos en la Europa League.

El germano nunca ha dirigido un partido ni al Betis ni al Panathinaikos, pero en su extenso historial en competición internacional ha coleccionado precedentes con equipos españoles con un saldo ligeramente negativo y más equilibrado gracias al Real Madrid.

De esta manera, Stieler ha pitado ocho partidos con participación patria, con un total de cuatro derrotas, un empate y tres victorias, dos de ellas del Real Madrid, que se impuso al Brujas (1-3) y al Atalanta (0-1). La tercera corrió a cargo de la Real Sociedad al imponerse al Sturm Graz austríaco por 1-0.

Pitó al Sevilla, con empate en casa

Las tablas curiosamente las firmó el Sevilla, en la campaña 23/24 con un empate a uno en casa contra el Lens, mientras que el resto del choques dirigidos por Stieler se saldaron con derrotas.ç

De esa manera, en orden cronológico, el Athletic cayó contra el Spartak de Moscú, por 1-2; el Barcelona de manera contundente con la Juventus por 0-3; el Espanyol perdió con por los Wolves (4-0); y el curso pasado el Girona sucumbió a domicilio contra el Milan.

Un solo precedente del Betis en casa con un equipo griego

El cuadro verdiblanco solo ha recibido la visita de un equipo griego a lo largo de su historia a nivel oficial y el precedente es positivo. No en vano, los heliopolitanos, en la campaña 18/19, superaron por 1-0 al Olympiacos en partido correspondiente a la fase de grupo de la Europa League, con tanto de Canales. El equipo dirigido por Quique Setién termino primero en dicha fase.