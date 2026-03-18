Rubén Pérez, sobre el Betis - Panathinaikos: "No cambiará mucho en La Cartuja"

El excentrocampista bético, que conoce a la perfección al Panathinaikos, advierte a los verdiblancos el tipo de partido que le espera para remontar por las circunstancias del equipo griego

El Betis afronta este jueves un partido determinante para el devenir de la presente temporada, pues se juega ante el Panathinaikos el pase a los cuartos de final en el lado del cuadro de la Europa League. Los verdiblancos están obligados a remontar en La Cartuja el 1-0 de la ida para conseguir el objetivo ante un Panathinaikos que saldrá al césped con las ideas claras y la intención de entregar la iniciativa a los verdiblancos.

Y es que, con Rafa Benítez al frente, se espera un rival muy conservador, tal y como afirma Rubén Pérez, exbético y que conoce a la perfección al Panathinaikos, pues militó varias temporadas en sus filas y este curso ha sido su rival en dos ocasiones como futbolista del Kifisia. De hecho, en casa se impuso por 3-2, mientras que en la vuelta cayó por 3-0.

Rubén Pérez adelanta el Panathinaikos que se encontrará el Betis

"Al 95% va a jugar igual que en la ida, ahora con más razón. Va a salir replegado para jugar a la contra, ya que defensivamente le está yendo bastante bien. De los últimos 10-12 partidos llevan ganado la mayoría y el resto son empates, por lo que no creo que cambie mucho en La Cartuja", señaló en PTV Sevilla el centrocampista, al que le cuesta vislumbrar qué sucederá en el choque de este jueves, pues consideran que los dos equipos cuentan con ventajas a favor.

Así, por un lado, destaca el ambiente que se respirará en La Cartuja y que pesará sobre el césped. "Creo que no será sencillo para el Panathinaikos, porque no es fácil jugar con ese ambiente en contra. Jugar de visitante no va a ser fácil, por lo que el Betis tiene ese punto a favor ahí", apuntó Rubén Pérez, que hizo hincapié en que el conjunto heleno centra todas sus esperanzas en la competición continental y que el resultado con el que ha viajado al Sevilla es muy positivo.

Recuerda los peligros del Panathinaikos

"Un gol del Panathinaikos sí que le podía complicar muchísimo la eliminatoria al Betis. Me imagino que durante gran parte del partido el Betis tendrá el balón, pero en cualquier contraataque el Panathinaikos le puede hacer mucho daño. El objetivo del Panathinaikos ahora mismo es Europa", señaló el medio, que profundizó en esta realidad.

"La Liga la tiene prácticamente perdida, pues le llevan muchísimos puntos los de arriba, por lo que el objetivo del club es llegar lo más lejos posible en Europa y todo pasa por eliminar al Betis. Tienen un resultado bueno por el 1-0 que sacaron en casa y saben que están a 90 minutos de pasar la eliminatoria y seguir vivo en su único objetivo factible", recordó el excentrocampista verdiblanco, que destaca "el buen momento" del delantero Tetteh.