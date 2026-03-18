El Braga, ejemplo para un Betis al que ya espera en cuartos

'Os Guerreiros do Minho', que tenían que remontar un 2-0 de la ida en Budapest, golearon al Ferencváros, al que ya ganaban por tres goles de diferencia al descanso

El Real Betis deberá remontar este jueves 19 de marzo a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja el 1-0 que trae el Panathinaikos de la ida de los octavos de final para seguir vivo en la Europa League. Y, en caso de superar esta ronda, ya conoce con quién se enfrentará en la próxima y el orden de los partidos en tal caso. Se trata de Sporting de Braga, que dio la vuelta a un marcador todavía más adverso: el 2-0 con que se marchó de Budapest hace seis días. Así, en un duelo adelantado al día habitual para no coincidir con el Oporto-Stuttgart por motivos de seguridad, ya que apenas 57 kilómetros separan ambas ciudades del norte de Portugal.

'Os Guerreiros do Minho' dieron también a los heliopolitanos un ejemplo de cómo tienen que actuar unas horas después en el recinto colindante con Santiponce. De esta forma, los de Carlos Vicens ya vencían por 3-0 al descanso, haciendo todo el trabajo con cuarenta y cinco minutos por delante para contemporizar. Los tantos de Ricardo Horta y Florian Grillitsch habían igualado ya la eliminatoria al cuarto de hora, mientras que Gabri Martínez, el ex del Girona FC, pisó el acelerador a once del intermedio con un tercer tanto a pase del otrora culé Pau Víctor, premiando la salida en tromba de los bracarenses.

Para que no hubiera lugar a la incertidumbre y controlar cualquier amago de reacción húngara, Ricardo Horta firmó su doblete a los ocho minutos de la reanudación, obligando entonces al Ferencváros a hacer lo que aparecía en el horizonte rojiblanco antes de empezar el encuentro. Robbie Keane, míster blanquiverde, buscó la hazaña metiendo más delanteros, pero ni Franko Kovacevic ni Zsombor Gruber pudieron siquiera recortar distancias en el marcador. Ya con todo perdido, tiró de la calidad y la experiencia de Cadu Lopes y Naby Keita, aunque fue en vano, confirmándose que pasa el Braga a la siguiente ronda, recuperando las expectativas creadas antes de la ida.

Ya se sortearon el orden de campos y los posibles cruces hasta la final

El que se clasifique este jueves en La Cartuja entre Real Betis y Panathinaikos se enfrentará en los cuartos de final de la Europa League al Sporting de Braga, que ha firmado este miércoles una brillante remontada (4-0) en casa contra el Ferencváros, que había ganado 2-0 en Budapest. Según el sorteo de octavos, que definió los posibles cruces hasta la final y el orden de los partidos, heliopolitanos o atenienses jugarían la vuelta en sus estadios el jueves 16 de abril, disputando por tanto el primer encuentro en tierras lusas una semana antes (9-A). Ya de haber suerte y llegar hasta las semifinales, la ida sería en La Cartuja, con vuelta en Vigo o Lyon o bien en Genk o Friburgo.