Pellegrini y los Idus de Marzo: derrotas en el Coliseum o el Parthenon, invasión Celta y un Xifos griego entre la amenaza y un enésimo hito

Aunque las críticas al sexto proyecto del chileno han crecido en estos cinco partidos seguidos sin ganar, el Betis afronta este jueves su enésima cita con la historia: si remonta al Panathinaikos, Manuel Pellegrini también tendrá el mayor hito del club en la UEFA Europa League

El Real Betis de Manuel Pellegrini está a las puertas de hacer historia. Tantas veces se ha dicho esta frase en los últimos seis años, que quizás esté perdiendo gran parte de la fuerza que debería conservar. Sobre ese Xifus -arma de doble filo del ejército de la Grecia clásica-, acerca de esa exigencia fruto del crecimiento que lleva a pedir siempre más opacando el mérito de las lides en las que se mueve temporada a temporada este club, han divagado este miércoles el técnico chileno y su portero Pau López, durante la rueda de prensa previa al partido de este jueves contra el Panathinaikos FC en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League. Ambos han resaltado la necesidad de albergar motivación sin caer en la obsesión ni desdeñar la dificultad de las empresas logradas en esta era.

Los últimos marcadores adversos añaden presión extra al Betis de Manuel Pellegrini

Si el conjunto verdiblanco consigue remontar el 1-0 de la ida en Atenas y hacer valer la ventaja de jugar la vuelta en su casa de La Cartuja ante unos 65.000 espectadores, escribirá un nuevo hito en la historia de un club que nunca ha visto su nombre en unos cuartos de final de la segunda competición europea. Sin embargo, a este ilusionante partido, el Betis llega también en medio de un vuelo de cuchillos afilados por los últimos resultados: cinco partidos seguidos sin ganar.

El incipiente 'Imperio EuroBético' se ve amenazado en plenos Idus de Marzo por sus derrotas en el Coliseum (2-0) o a los pies del Parthenon (1-0), precedidas de sendos empates ante el Sevilla FC (2-2) y el Rayo Vallecano (1-1); por sus apuros (1-1) para contener los intentos de 'invasión Celta' a esa quinta plaza liguera, que puede dar plaza de Champions en la 26/27; y por el miedo a que caer eliminado por el conjunto heleno sea entendido como un fracaso o haga proliferar esas voces agoreras que quieren adelantar el final de esta gloriosa etapa de Pellegrini. En el vestuario dejan claro que la confianza en la capacidad del equipo es máxima.

El EuroBetis sí sabe lo que es jugar unos cuartos de final, ronda que alcanzó en dos ocasiones en la desaparecida Recopa de Europa -en las ediciones de 1978 y 1998- para construir el que fue su techo histórico hasta que el curso pasado llegó a la gran final de la Conference League. Lo consiguió de la mano de Manuel Pellegrini, técnico récord en LaLiga EA Sports que también conquistó la Copa del Rey de 2022 y que busca ahora firmar también el mejor desepeño histórico en la Europa League, tras sucumbir en sus dos intentos anteriores.

Ante el Panathinaikos, séptimo intento del Betis por pasar los octavos de final de la UEFA Europa League

Con Serra Ferrer, el Betis llegó tres veces a los octavos de la extinta Copa de la UEFA y fue eliminado por el Girondins de Burdeos francés (2-0 y 2-1), en la 94/95; por el Bolonia FC italiano (4-1 y 1-0), en la 97/98; y por el Steaua de Bucarest rumano (0-0 y 0-3), en la 05/06, curso en el que había llegado tras quedar tercero de grupo en la Champions. Ya como formato Europa League, volvió a jugar unos octavos en la 14/15, en el dramático EuroDerbi (3-4 en los penaltis tras sendos 0-2) con Gaby Calderón.

En ese peldaño se ha quedado también hasta ahora Pellegrini en dos ocasiones: en la 21/22 perdió contra el Eintracht Frankfurt alemán (1-2 y 1-1) y en la campaña 22/23 no pudo con el Manchester United inglés (4-1 y 0-1). Peor aún fue lo de la temporada 23/24, cuando cayó rebotado a los octavos de la Conference League como tercero de su grupo en la UEL y fue eliminado luego por el Dinamo de Zagreb a las primeras de cambio (1-1 y 1-0).

En sus dos primeras aventuras en la entonces llamada Copa de la UEFA, el Real Betis cayó en primera ronda (1/32), en la 82/83 contra el Benfica SL portugués (2-1; 1-2) y en la 84/82 frente al Universitatea Craiova rumano (5-3 en los penaltis tras sendos 1-0). En dieciseisavos se despidió en la 2001/2002 con Víctor Fernández y también en la 2018/2019 con Quique Setién, frente a los equipos galos del Auxerre FC (1-0 y 2-0) y del Stade Rennes (3-3 y 1-3), respectivamente.