Manuel Pellegrini, tras la goleada al Panathinaikos, sigue cauto sobre Isco: "Ojalá así sea"

El entrenador del Real Betis se ha mostrado muy contento por la victoria contra el Panathinaikos y por el pase a los cuartos de final de la UEFA Europa League. Ha explicado su decisión de jugar con dos delanteros, ha elogiado a Amrabat, ha lanzado un aviso de cara a lo que queda de temporada y no ha querido poner fecha al regreso del malagueño

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha atendido a los medios de comunicación justo cuando terminó el partido que se equipo le ganó al Panathinaikos por 4-0 y con el que consiguió el pase a los cuartos de final de la UEFA Europa League. El chileno se ha mostrado feliz por la clasificación a la siguiente ronda, ha explicado la decisión de jugar con dos delanteros, la vuelta de Amrabat y también ha hablado sobre el estado físico de Isco.

Manuel Pellegrini se mantiene cauto sobre la vuelta de Isco

Manuel Pellegrini ha querido ser cauto y no ha puesto fecha a la vuelta de Isco a los terrenos de juego cuando ha sido preguntado por el malagueño. "Más que ser optimista o pesimista es una lesión complicada en ese aspecto. Porque a medida que va evolucionando se va teniendo más carga. A medida que va sintiendo dolor la carga va bajando. Isco se ha ido recuperando. Hasta el momento va por el camino correcto. Ojalá que en estos diez días ya pueda integrarse un poco al equipo. Pero no es seguro de lo que vaya a pasar a medida que va aumentando la carga. Ojalá así sea".

Pellegrini analiza la goleada del Betis al Panathinaikos

Manuel Pellegrini se ha mostrado feliz por la victoria del Real Betis sobre el Panathinaikos por 4-0. "Muy contento de haber podido pasar a la próxima ronda de la Europa League. Muy contento también por todo la hinchada en Betis. Habíamos fallado las dos veces anteriores aquí, con el Atlético de Madrid, en la Copa del Rey, en cuarto de final, que nos superó. Y después, en el derbi, un día íbamos ganando y después Sevilla nos pudo empatar. Era la tercera ocasión de poder hacer algo histórico, de pasar a cuartos de final, y creo que el equipo entró con esa mentalidad desde el primer minuto, con mucho apoyo también de toda la gente desde el comienzo, así que me alegro mucho por la institución, por el equipo y por los hinchas, que se lo merecen".

El chileno ha explicado lo de meter dos delanteros juntos desde el inicio: Cucho Hernández y Aitor Ruibal. "Creo que era importante hoy día porque la manera como defiende Panathinaikos, con mucha gente cercana en el área, necesitábamos más presencia en el área, y más presencia en el desdoblamiento de la segunda línea, así que el bajar a Pablo Fornals un poco nos permitía esa llegada desde atrás. Y el poner a Cucho Hernández con Aitor Ruibal, también, que tiene mucha movilidad, podríamos tener presencia en el área. Por suerte salió bien, como otra vez uno intenta hacer otras cosas y no salen, pero yo eso lo relaciono más que un cambio de sistema al nivel que tuvieron los jugadores".

Amrabat y el final de temporada del Real Betis

Por otro lado, Manuel Pellegrini ha elogiada a Amrabat. "Bueno, sin lugar a dudas que es un jugador de gran nivel, venía entrenando bien. No queríamos arriesgarlo antes de tiempo, hizo un golazo. Además creo que el equipo completo se sintió firme, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva, destacamos los cuatro goles, el funcionamiento que tuvieron, como usted dice, con el cambio de sistema, pero creo que atrás veníamos construyendo goles muy pronto, que nos estaban haciendo perder puntos importantes, y hoy día creo que defensivamente estuvimos muy atentos".

Manuel Pellegrini también se ha mostrado optimista de cara al final de temporada, pero ha dicho que aún queda trabajo por hacer. "Falta cosechar todo lo que hemos sembrado, yo lo he dicho y he defendido siempre esta temporada, porque creo que ha sido una muy buena temporada, primero que vamos quinto hace mucho tiempo, y al terminar la primera vuelta estábamos sextos a 6 o 7 puntos del quinto. En segundo lugar pues llegamos hasta un cuarto de final de la Copa del Rey, que si bien terminamos mal, terminamos ante un equipo que es finalista, y no todos llegaron hasta el cuarto de final, y en la Europa League clasificamos directo a los octavos, faltando los dieciseisavos, nos faltaba ver si podíamos seguir, así que quizás con algunas críticas un tanto superficiales, pero en el fondo yo iba a seguir defendiendo, pasara lo que pasara hoy día, porque la temporada hasta el momento ha sido una buena temporada".