Natan, 'La Roca' del Betis, comparte su secreto: "Quiero jugar todos los partidos"

A ritmo de récord: suma 94 partidos oficiales en dos años como verdiblanco y desea acabar la 25/26 con 98. "Espero que el míster me deje jugar los cuatro partidos que faltan", asegura el central brasileño, que confía en celebrar la clasificación para la UEFA Champions League y que suma argumentos para soñar con debutar con Brasil y jugar el Mundial 2026

Natan Bernardo de Souza es el futbolista más utilizado del Real Betis en esta 2025/2026. El central de 25 años suma 42 partidos entre todas las competiciones: 30/35 en LaLiga EA Sports, 9/12 en la UEFA Europa League y 3/5 en la Copa del Rey. En total, sus piernas acumulan 3.562 minutos de juego; sólo se ha perdido un choque por sanción, la vuelta ante el SC Braga, y en el resto de citas ha estado siempre disponible para Manuel Pellegrini. El brasileño no se lesiona nunca y lleva números de récord: 94 encuentros oficiales en sólo dos temporadas en la entidad. Por todo ello, en la entrevista que ha concedido a Betis TV le han presentado como 'La Roca' del equipo verdiblanco.

Ya llevo 41 partidos (en realidad son 42) y gracias a Dios no he tenido ninguna lesión esta temporada. Me cuido mucho, me trato mucho... Yo quiero jugar siempre, estoy jugando y estoy contento. Quedan cuatro partidos y ojalá el míster me deje jugar los cuatro partidos y que podamos terminar esta temporada con un logro como es el de clasificarnos para la Champions League", ha explicado Natan en el programa 'Todo al Verde', donde ha dado pistas de sus planes de futuro asegurando que en la 26/27 se ve jugando la máxima competición continental.

El secreto de Natan: una rutina con entrenamiento matinal, siesta, trabajo físico en casa, sauna, agua fría...

"El año pasado hice 52 partidos, éste 42 y yo quería hacer más. El míster siempre me dio la oportunidad de jugar bastantes partidos. Me fui ganando su confianza, la del equipo y me siente bien. Creo que cuantos más partidos juego, más confiante y mejor físicamente me siento. Entonces, por eso quiero jugar siempre", ha detallado Natan, que además de dejarlo todo en las sesiones con sus compañeros, aún le queda energía para trabajar por la tarde con un entrenador personal.

"Se llama Paul, ya es mi segundo año con él. Yo me entreno con el club por la mañana y en casa me entreno otra vez por la tarde. Trabajo movilidad, físico, fuerza... de todo. Esto me ayuda en la recuperación tras los partidos. En medio hago una siesta que es fundamental. Entreno, hago sauna y después hago agua fría. Ya después voy a cenar y estoy listo para jugar a la Play antes de irme a dormir", ha relatado sobre su rutina diaria.

"Cambié un poco mi mente en estos últimos dos años. En Brasil tenía muchas molestias y sufrí algunas lesiones que yo creo que era por cosas de movilidad a las que yo no daba valor. Ahora sé que es fundamental tener movilidad, tener un preparador físico para poder recuperar y hacer bien las cosas. Y ése es el fruto: estar dos años aquí sin lesiones. Estoy muy contento con esto", ha insistido.

La lucha por la quinta plaza y la ilusión de clasificar al Betis para la UEFA Champions League

"Sí, sabemos que quedan cuatro partidos muy importantes y está en nuestras manos quedarnos con la quinta plaza. Ojalá que pueda ser la Champions League y, si no, al menos la Europa League. Tenemos que hacerlo bien en estos últimos cuatro partidos", ha considerado, poniendo en valor la racha de siete puntos de nueve ante Girona FC, Real Madrid y Real Oviedo: "Sí, el otro día volvimos a dejar la portería en blanco, que era muy importante. Hicimos muy buenos partidos y ahora hay que mantener esa regularidad, que es lo que el míster siempre nos pide, para continuar con esta racha".

"Como no hacemos muchos goles, es mejor cuando no nos hacen a nosotros. Entonces, queremos salir con la portería en blanco estos cuatro partidos y yo, además, voy a intentar que me salgan las cosas para terminar la temporada con un golito", ha añadido el '4' verdiblanco, quien suma una asistencia pero no ha podido aún estrenar su casillero anotador. Y qué mejor si llega este sábado en la visita a la Real Sociedad: "No va a ser un partido fácil, pero estamos bien, creemos que podemos hacer un buen partido y ojalá salgamos con la victoria". "Depende también de los otros equipos, porque si pierde el Celta... pero tenemos que pensar en lo nuestro, que es ganar".

"Yo creo que sí, que va a ser Champions. Sería la segunda vez en la historia del Betis y tenemos esa ilusión. Sabemos que dejamos escapar la cuarta plaza esre año y también lo de la Europa League. Sabíamos que podíamos llegar un poco más lejos, así que estamos dolidos por esta eliminación; pero no podemos quejarnos. Quedan cuatro partidos. Yo creo que podemos ganar estos cuatro partidos y ojalá que la quinta plaza sea de Champions para darle una alegría a la afición".

Jugar el Mundial 2026 con Brasil, un sueño para el que Natan de Souza no para de aportar argumentos

"Sí, estar en la selección es el sueño de todos los jugadores y, más aún, jugar en el Mundial. Yo sé que es difícil. Tengo muchos jugadores en mi posición que están jugando bien, que también están haciendo una gran temporada; pero claro que tengo ese sueño. Yo estoy haciendo lo mío. Estoy trabajando y ojalá que el míster Ancelotti pueda meterme en esa lista", ha expresado con anhelo el jugador del Betis.

"Si me quiere convocar, yo estoy disponible y muy contento. Sería un sueño para mí y para toda mi familia. Yo quiero jugar en este Mundial y, si no, creo que tendré dos Mundiales aún para jugar. Quién sabe si, en éste o el próximo, poderé estar disputando un Mundial y cumplimiento un sueño para mí", ha manifestado Natan de Souza, que es internacional brasileño hasta categoría sub 20 y nunca ha tenido una oportunidad en la absoluta.