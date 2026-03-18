Suben Natan y Amrabat, bajan Diego Llorente y Pablo García: la convocatoria del Betis para la remontada ante el Panathinaikos en la Europa League

El central brasileño y el pivote marroquí, que sigue ganando confianza, destacan en el aspecto positivo; mientras que el madrileño, sancionado, aumenta a tres las bajas obligadas en una lista en la que tampoco ha entrado el joven atacante canterano

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido este miércoles una lista con los 23 futbolistas convocados para buscar la remontada ante el Panathinaikos FC y acceder, por primera vez en su historia, a unos cuartos de final de la UEFA Europa League. El entrenador chileno, que ha pasado por sala de prensa después del último entrenamiento previo al duelo contra el conjunto griego, ha anunciado una convocatoria que tiene como principales protagonistas a Natan de Souza, Sofyan Amrabat, Diego Llorente y Pablo García.

Natan llega a tiempo y Amrabat regresa a una lista europea

La mayor alegría la firma Natan, quien se apunta finalmente para el reto de levantar el 1-0 encajado en el duelo de ida disputado la semana pasada en Atenas, una vez que el central brasileño ya ha dejado atrás las molestias que ha venido arrastrando desde el inicio de la semana y que le convertían en duda hasta última hora.

También destaca la presencia de Amrabat, que no entraba en una convocatoria europea desde el día de su fatal lesión. El marroquí ya estuvo entre los citados para el duelo liguero del pasado domingo ante el RC Celta de Vigo, pero se quedó en el banquillo. No juega desde aquel 27 de noviembre, ante el FC Utrecht neerlandés.

Pablo García se suma a las bajas obligadas de Diego Llorente, Isco Alarcón y Gio Lo Celso

No hace falta recordar que en aquel encuentro cayó también lesionado Isco Alarcón, quien aún sigue en la enfermería, al igual que Giovani Lo Celso. El argentino, además, no fue inscrito en la Lista A para hacer sitio a Álvaro Fidalgo. La lista de bajas la completa Diego Llorente, quien al margen de haberse quedado fuera ante el Celta por unas molestias físicas, debe cumplir un partido de sanción después de ser expulsado por doble amarilla en la acción del polémico penalti que costó al Betis volver de Grecia con un marcador en contra de 1-0.

Algo más sorprendente resulta la ausencia de Pablo García, por ser un efervescente recurso ofensivo en un partido en el que el conjunto verdiblanco debe voltear un resultado adverso. Contra el Celta no estuvo porque viajó para reforzar al Betis Deportivo en su lucha por la permanencia en Primera RFEF; pero esta vez el duelo europeo no coincide con compromisos del filial.

La lista de convocados del Real Betis para la vuelta contra el Panathinaikos FC

Así las cosas, la lista al completo con los 23 futbolistas convocados por Manuel Pellegrini para el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan de Souza, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo; los centrocampistas Sofyan Amrabat, Marc Roca, Sergi Altimira, Pablo Fornals y Álvaro Fidalgo; y los atacantes Antony dos Santos, Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Chimy Ávila, Cédric Bakambu y Cucho Hernández.