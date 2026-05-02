Europa 2-0 Betis Féminas: Adiós con derrota a una temporada para olvidar

Las pupilas de Marco Tamarit, descendidas matemáticamente a Segunda RFEF desde el pasado fin de semana, sucumben en la segunda mitad durante su visita al Nou Sardenya de Barcelona para certificar con cuatro derrotas un destino que, a la postre, resultó inamovible

Ni siquiera en su despedida de Primera RFEF, ya con su destino decidido desde que el pasado fin de semana perdiera en casa con el filial del CD Tenerife, ha podido 'maquillar' un poco su trayectoria y sus sensaciones el Betis Féminas, que volvió a caer por 2-0 en el Nou Sardenya de Barcelona ante un CF Europa que hizo sangre en la segunda mitad, con tantos de Ainhoa nada más volver de vestuarios y de Júlia Gómez en las postrimerías para afear aún más si cabe el broche de las heliopolitanas, que se marchan a Segunda Federación con un bagaje final de cuatro derrotas consecutivas.

El reseteo de la sección femenina debe ser intenso, de punta a punta, porque la realidad demuestra que las cosas no se han podido hacer peor tras el descalabro de hace un año desde la Liga F. Abandonar la elite, de por sí económicamente depauperada en comparación con los torneos masculinos, era la peor de las noticias, si bien lo más grave ha sido comprobar que el sótano tenía otra planta más por debajo. De primeras, confiar en un técnico de la casa como Juan Rojo para la 'operación retorno' no parecía una mala decisión, aunque las jugadores verdiblancos nunca fueron capaces de tomar el pulso a la nueva categoría.

A las órdenes de Marco Tamarit tampoco se ha producido la ansiada reacción de quien se suponía que debía ser uno de los favoritos entre filiales y algún que otro histórico que sí ha dado la cara, como el subcampeón Deportivo Alavés, que asciende directamente al no poder hacerlo el líder FC Barcelona B. Además, Valencia Féminas, Villarreal CF, CA Osasuna y Fundación Albacete jugarán el 'play off' a la Primera división, exigencia mínima para un Betis Féminas que, antes al contrario, alcanza la jornada 26ª y última como segundo equipo por la cola. Sin discusión, una temporada para olvidar, pasar página y volver lo antes posible con un proyecto sólido.

Ficha técnica del CF Europa - Real Betis Féminas de Primera RFEF

CF Europa: Janet, Núria Benet (Haizea 73'), Serrat, Núria Ferrer, Júlia Gómez, Bové, Ainhoa, Miriam (Anon 54'), Clara (Natalia 54'), Aina Torres (Alba Pérez 73') y Ari Márquez (Lemos 54').

Real Betis Féminas: Ana Guerra, María Gómez, Solozabal, Vicky, Sara Sánchez (Guerrero 85'), Marina Sánchez, Daniel Sáenz (Andrea Hay 54'), Lucía Méndez (Mabel 54'), Natalia Montilla (Laura Fernández 85'), Carla Santaliestra y Salado (Ana Manchón 68').

Árbitra: Piñana Candel (comité valenciano). Amarillas a la local Ari Márquez, así como a las visitantes Lucía Méndez, Carla Santaliestra y María Gómez

Goles: 1-0 (51') Ainhoa; 2-0 (84') Júlia Gómez.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 26ª (última) de Primera Federación Femenina, disputado en el Estadio Nou Sardenya de Barcelona.