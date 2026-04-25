Betis 1-2 Tenerife B: No hay milagro y consuma su descenso a Segunda Federación

Tamarit no hizo magia y en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo no tuvo lugar ese milagro que por momentos alimentaba la ventaja que el gol de Zohuir le dio a las verdiblancas hasta que Adriana Méndez, con dos goles en nueve minutos, les empujó hacia su segundo descenso consecutivo

No hubo milagro. El Real Betis Féminas ha perdido en la tarde de este sábado por 1-2 ante el CD Tenerife B y ha consumado su segundo descenso consecutivo. Hace menos de un año estaba aún en la Liga F y desde este fin de semana es equipo de Segunda RFEF Femenina. La derrota en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo le deja a cinco puntos de la salvación a falta de sólo una jornada. Sin duda, se trata de un torpedo que impacta de lleno en la zona de flotación del proyecto del club verdiblanco con el primer equipo.

Habrá que ver las consecuencias y la magnitud exacta de este estrepitoso curso en el que ni Juan Rojo ni su sustituto, Marco Tamarit, han logrado encontrar una mínima regularidad en los resultados de un equipo que ha estado toda la temporada en la zona baja. Para aspirar a llegar con vida a la última jornada, que se celebra la semana que viene, el Betis necesitaba ganar en casa y esperar que no lo hiciesen ni el Atlético de Madrid B ni el AEM SE de Lleida. Pues ni una cosa ni la otra.

Las madrileñas perdieron por 0-2 contra el Cacereño Femenino y se metieron en un lío, pues ahora ambos conjuntos están empatados a 28 puntos. Entre ellos, en principio estará el cuarto equipo que desciende junto al Betis Féminas (12º, con 23), el CE Europa (13º, con 20) y el Oviedo Moderno (14º, con 18). En cambio, las catalanas dieron un paso muy importante para poder salvarse al vencer por 1-0 a Osasuna y se quedan novenas con 30 puntos. Se salva matemáticamente el CD Alba Fundación (8º, con 32), gracias a su empate a dos frente al Villarreal Femenino.

El gol de Zouhir, espejismo en el Betis antes del descenso

El final fue el peor posible. Y eso que las cosas empezaron muy bien para el Betis, que tuvo la primera ocasión en el 8', en un mano a mano contra la portera canaria que no supo aprovechar Zouhir, quien se redimía en el minuto 18 marcando el momentáneo 1-0, ventaja exigua que el conjunto heliopolitano fue capaz de defender hasta bien entrada la hora de juego. Es más, incluso podría haber doblado su renta, pero Carla Santaliestra no acertó con su remate justo antes del descanso.

La reanudación ofreció un tramo muy igualado, pero toda la presión estaba sobre la espalda del Betis y eso se notó. Especialmente, después de que Adriana Méndez pusiese el 1-1 en el 64'. Sólo nueve minutos después, la misma jugadora del CD Tenerife hizo el 1-2.

Fueron golpes de apariencia definitiva y, a pesar de que aún quedaban más de 20 minutos con el añadido, las verdiblancas apenas lograron crear opciones de peligro real. Los cinco cambio de Tamarit no cambiaron el guion y la sentencia quedó confirmada. La 26/27 tendrá al primer equipo femenino del Betis en la tercera categoría del fútbol español.

Ficha técnica del Betis - Tenerife B de Primera RFEF Femenina

1- Real Betis Féminas: Paula Vizoso; María Gómez, Solozábal, Sara Balma (Laura Fernández 78'), Sara Sánchez (Gálvez 73); Marina Sánchez, Lucía Méndez (Salado 73'); Natalia Montilla, Carla Santaliestra (Andrea Hay 87'), Ana Manchón (Bonilla 73'); y Zohuir.

2- Fundación Canaria CD Tenerife B: Sarta Niz, Lidia Sánchez, Jennifer López, Moneyba, Adriana Méndez, Carmen Domínguez, Esther García, Andrea Marrero, Nuria Pon, Lara González y Noelia Salazar.

Goles: 1-0 (18') Zohuir; 1-1 (64') Adriana; 1- 2 (73') Adriana.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de liga en la Primera Federación Femenina disputado en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo de Dos Hermanas (Sevilla).