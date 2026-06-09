Islandia 1-6 España: Las de Sonia Bermúdez logran el billete para el Mundial de Brasil 2027

Las de Sonia Bermúdez, al igual que ocurrió contra Inglaterra el pasado viernes, logra una victoria importantísima para lograr el pase directo al Mundial de Brasil de 2027

La selección española ha visitado en el día de hoy a Islandia. Las de Sonia Bermúdez afrontaron el encuentro en Laugardalsvöllur con el objetivo de sellar el pase al Mundial de Brasil de 2027. Además, 'La Roja' venció en su último encuentro con las de Hannes Þór Halldórsson por un resultado de 3-0. En ese sentido, la seleccionadora de España salió con el mismo once que venció a Inglaterra el pasado jueves.

Sonia Bermúdez empezó con las siguientes futbolistas frente a Islandia: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Lucía Corrales; Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Alexia Putellas; Vicky López, Salma Paralluelo y Edna Imade. La '11' de España, que tiene que resolver su futuro tras salir del Barcelona viene de lograr un doblete ante Inglaterra, confirmando el buen momento de una futbolista imprescindible en la selección.

Vicky enciende el partido: España manda, amenaza y no suelta a Islandia

En cuanto al partido. la selección española comenzó con una+ presión intensa sobre la salida de balón de Islandia. Fruto de ello llegó el primer gol del partido. Vicky López recibe una pelota en el área de Runarsdottir, controla el esférico y define de manera sensacional, poniendo el 0-1 en el minuto 4, firmando un inicio inmejorable. Tras ello, las de Sonia Bermúdez no quitaron el pie del acelerador y siguieron amenazando en busca del segundo.

Alexia Putellas comenzaba a tener más protagonismo a lo largo del partido, llevando el timón en los ataques de la selección española. Por otra parte, Salma Paralluelo tuvo una ocasión clarísima para hacer el segundo, en el minuto 16, pero Runarsdottir la despejó evitando el tanto de las de Sonia Bermúdez. Islandia intentó reaccionar pero apenas mostraba amenaza sobre la portería de Cata Coll.

España sentencia antes del descanso: Ona Batlle lidera el 0‑2 y Salma firma el 0‑3

De hecho, España, que venía de golear a Inglaterra, seguía siendo superior a lo lo largo de la primera parte. Las jugadoras de Sonia Bermúdez encontraron premio a la insistencia en campo rival. En este sentido, Ona Batlle, que se llevó un rebote en el área de Islandia, dio un pase a placer a Imade para que derribase la puerta de Runarsdottir para hacer el 0-2 del partido en el Laugardalsvöllur.

No obstante, esto no iba a quedar ahí, ya que la selección española sentenció el encuentro antes de finalizar la primera parte. En este sentido, el combinado dirigido por Sonia Bermúdez logró el tercero con Ona Batlle y Salma Paralluelo como protagonistas. La lateral llega a línea de fondo, busca a la delantera del Barcelona, y ésta vuelve a definir a escasos metros de la portería de Runarsdottir, que no pudo evitar el 0-3 en el marcador.

Islandia recorta distancias pero Claudia Pina responde para sentenciar el partido

España comenzó la segunda parte manteniendo la misma idea que en la primera. Vicky López volvió a ser protagonistas con un disparo desde la frontal con el que puso el 0-4 en el marcador. La futbolista del Barcelona seguía viendo puerta y logra el cuarto en esta fase de clasificación al Mundial de 2027. Islandia, por su parte, tenía grandes dificultades para salir de su campo, ante la firmeza de las jugadoras de Sonia Bermúdez.

No obstante, la selección que dirige Hannes Þór Halldórsson aprovechó un fallo en la defensa de España para recortar distancias en el marcador. En el primer tiro a puerta que tuvieron, en el minuto 58, Islandia consigue anotar el primero en su cuenta personal gracias al tanto de Linda Boama, que no pudo detener Cata Coll. Las de Sonia Bermúdez iban a responder rápidamente con el gol de Claudia Pina, poniendo el quinto.

Por último, Aitana Bonmatí cerró la goleada con el sexto gol, con un disparo con pierna izquierda desde la frontal. España se aseguró el billete para el Mundial de Brasil de 2027 tras dos grandes victorias, ante Inglaterra e Islandia, que confirma las buenas sensaciones con la selección de Sonia Bermúdez.

- Ficha técnica

1 – Islandia: Rúnarsdóttir; Arnardóttir, Viggósdóttir, Sigurdardóttir (Arna Eiríksdóttir, m.61), Heidarsdóttir; Vilhjálmsdóttir, Jóhannsdóttir, Hermannsdóttir (Antonsdóttir, m.46); Pálmadóttir (Boama, m.46), Jessen (Georgsdóttir, m.76) y Zomers (Hlín Eiríksdóttir, m.61).

6 – España: Coll; Batlle (Navarro, m.57), Paredes (María Méndez, m.71), León, Carmona; Guijarro (Serrajordi, m.57), Caldentey (Bonmatí, m.46), Putellas; Vicky López, Paralluelo (Pina, m.46) e Imade.

Goles: 0-1, m.5: Vicky López. 0-2, m.37: Imade. 0-3, m.45: Paralluelo. 0-4, m.50: Vicky López. 1-4, m.58: Boama. 1-5, m.68: Pina. 1-6, m.83: Bonmatí.

Árbitro: Miriama Bočková (Eslovaquia).

Incidencias: encuentro correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2027 de Brasil disputado en el estadio Laugardalsvöllur de Reikiavik.