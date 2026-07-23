Jenni Hermoso vuelve al radar del Atlético con el Mundial 2027 de fondo

La delantera de 36 años acaba contrato con Tigres en diciembre, mantiene una gran relación con el club rojiblanco y podría vivir una tercera etapa en Madrid para preparar la próxima cita mundialista

El camino de Jenni Hermoso puede terminar llevándola nuevamente hasta el lugar donde empezó. El Atlético de Madrid estudia el regreso de la atacante madrileña, actualmente en Tigres, como una de las opciones disponibles para reforzar su delantera.

La operación todavía requiere paciencia. La campeona del mundo tiene contrato en México hasta el final de 2026 y no existe un acuerdo cerrado, pero su vínculo sentimental con el club rojiblanco y la cercanía del Mundial de Brasil 2027 convierten el movimiento en una posibilidad real.

El Atlético incluye a Jenni Hermoso entre sus opciones

La dirección deportiva rojiblanca ha incorporado a Jenni Hermoso a su abanico de candidatas para reforzar el ataque. Según publica AS, la buena sintonía existente entre las partes permite contemplar seriamente un regreso que ha aparecido como rumor en anteriores mercados sin llegar a concretarse.

Esta vez existen más factores favorables. La futbolista se encuentra en el último tramo de su contrato con Tigres, conoce perfectamente el club y podría regresar a España sin necesitar un periodo de adaptación a la competición o al entorno.

Eso no significa que su fichaje sea inminente. El Atlético tendría que alcanzar un acuerdo con el conjunto mexicano para incorporarla durante el verano o esperar hasta que quedara libre al terminar el año.

El contrato de Jenni Hermoso con Tigres, principal impedimento

Hermoso continúa vinculada a Tigres hasta diciembre de 2026. Por tanto, cualquier salida anticipada exige negociar con una entidad que todavía conserva sus derechos y que no está obligada a facilitar su marcha gratuitamente.

Desde México se ha apuntado que la delantera desea regresar a España para afrontar la última etapa de su carrera, pero todavía queda trabajo para transformar esa voluntad en una operación acordada por todas las partes. El escenario obliga a mantener cautela pese al creciente optimismo.

La jugadora se encuentra actualmente disfrutando de unos días de descanso después de participar como analista en la cobertura del Mundial masculino. Durante el torneo protagonizó además un emotivo encuentro con Borja Iglesias, uno de los futbolistas que mostró públicamente su apoyo tras el beso no consentido de Luis Rubiales.

Brasil 2027 impulsa la posibilidad de regresar a España

El Mundial femenino de 2027 aparece como un elemento importante en la decisión. Jenni Hermoso quiere mantenerse en el radar de Sonia Bermúdez y competir por un lugar en la lista que defenderá en Brasil el título conquistado por España cuatro años antes.

La seleccionadora ya recuperó a la atacante después de un prolongado periodo de ausencia. Hermoso volvió a aparecer en convocatorias de la absoluta y formó parte de los planes de España en la Nations League, demostrando que su etapa internacional no está cerrada.

Regresar a la Liga F le proporcionaría una mayor exposición ante el cuerpo técnico, eliminaría los desplazamientos transoceánicos y le permitiría competir semanalmente frente a muchas de sus compañeras de selección.

El Atlético también puede ofrecerle un papel relevante. Su experiencia, capacidad para asociarse y facilidad para moverse entre el centro del campo y el área aportarían soluciones diferentes a la plantilla rojiblanca.

Una tercera etapa de Jenni Hermoso en el Atlético

El posible fichaje tendría un enorme componente emocional. Jenni ingresó en las categorías inferiores del Atlético con apenas 12 años y permaneció en su estructura hasta 2010, cuando inició una nueva etapa en el Rayo Vallecano.

Años después regresó para disputar la temporada 2018/19. Durante aquel curso conquistó la Liga antes de marcharse al Barcelona, donde alcanzó algunos de los mejores registros goleadores de su carrera.

Una nueva incorporación supondría, por tanto, su tercera etapa como rojiblanca. El Atlético recuperaría a una futbolista formada en casa y a una de las figuras más reconocibles de la historia del fútbol femenino español.

Los 16 goles de Hermoso, un gran atractivo

La edad no ha reducido su influencia ofensiva. Hermoso terminó el último curso mexicano con 16 goles y dos asistencias en 38 partidos, siendo titular en 36 de ellos entre los torneos Apertura y Clausura.

Desde que abandonó el Barcelona en 2022 ha desarrollado toda su carrera en México. Primero defendió al Pachuca y posteriormente fichó por Tigres, con el que conquistó el título del Apertura 2025 después de imponerse al América.

Su rendimiento demuestra que no se trataría únicamente de un fichaje sentimental. El Atlético valora a una atacante que conserva capacidad goleadora, experiencia internacional y una comprensión del juego difícil de encontrar en el mercado.

Por el momento, no se espera una resolución inmediata del traspaso. Sin embargo, el contexto ya no es el de otros veranos. Jenni quiere acercarse al Mundial 2027, su contrato entra en la recta final y el Atlético estudia seriamente abrirle de nuevo las puertas de casa.