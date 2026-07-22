El Barcelona ficha a Renee van Asten, joya defensiva del Ajax

La central neerlandesa de 19 años firma hasta 2030 tras ser elegida mejor joven de la Eredivisie y llega para cubrir las bajas de Mapi León y Laia Aleixandri en la zaga

El nuevo Barça femenino empieza a tomar forma desde la defensa. El club azulgrana ha cerrado el traspaso de Renee van Asten, central neerlandesa de 19 años procedente del Ajax, y la ha asegurado para las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

La primera incorporación del verano responde tanto al presente como al futuro. Van Asten aterriza después de una irrupción meteórica en Ámsterdam y en un momento marcado por la salida de Mapi León, la cesión de Adriana Ranera y la grave lesión de Laia Aleixandri.

Renee van Asten firma con el Barça hasta 2030

El acuerdo entre Barcelona y Ajax contempla un traspaso definitivo, aunque ninguna de las dos entidades ha comunicado el importe de la operación. La defensa tenía contrato con el conjunto neerlandés hasta junio de 2027, por lo que el club catalán ha necesitado negociar su salida y adelantarse a otros pretendientes europeos.

Van Asten cumplirá 20 años el próximo mes de octubre, pero ya llega con experiencia como titular, reconocimiento individual y presencia en la selección absoluta de Países Bajos. El Barça la considera una de las centrales con mayor proyección del continente y ha decidido vincularla durante cuatro campañas.

La neerlandesa es el primer fichaje anunciado para la temporada 2026/27. Su contratación inaugura una remodelación profunda después de las marchas de Alexia Putellas, Ona Batlle, Mapi León y Salma Paralluelo, cuatro futbolistas con un peso considerable dentro del ciclo más exitoso de la historia azulgrana.

A Van Asten le bastó una temporada para convencer al Barcelona

La progresión de Van Asten ha sido extraordinariamente rápida. Llegó a la academia del Ajax en 2022 y comenzó en el equipo de talentos, con el que conquistó dos campeonatos nacionales. Su debut con el primer conjunto femenino no se produjo hasta septiembre de 2025. Menos de un año después, ya ha dado el salto al Barça.

Durante su primera temporada profesional disputó 24 encuentros entre todas las competiciones y terminó reconocida como Talento del Año de la Eredivisie 2025/26. Su rendimiento también le permitió recibir el premio Johan Cruyff a la mejor joven de la competición neerlandesa.

Van Asten fue titular en los 18 partidos de liga que disputó y participó en 12 victorias. Cuando estuvo sobre el césped, su equipo recibió una media de 0,4 goles por encuentro; sin ella, la cifra ascendió hasta los 2,5. Esas cifras explican por qué su nombre comenzó a aparecer en las agendas de importantes clubes de Inglaterra, Francia y Alemania.

Van Asten: potencia, anticipación y salida de balón para el Barça

Van Asten destaca por su capacidad física, su velocidad para corregir espacios y su tendencia a anticiparse en lugar de esperar dentro del área. Puede defender lejos de su portería, una condición especialmente importante para un Barcelona que acostumbra a instalar su línea defensiva en campo contrario.

Su perfil también encaja en la construcción del juego. Durante la última temporada intentó 1.006 pases y completó 865, lo que representa un 86 % de acierto. Solo dos compañeras del Ajax mejoraron ligeramente ese porcentaje durante toda la temporada.

No se trata, por tanto, únicamente de una central contundente. Van Asten puede iniciar las posesiones, atraer la primera presión y conectar con las centrocampistas sin renunciar a la verticalidad. El propio club azulgrana ha resaltado su potencia, su buena salida de balón, su anticipación y su solidez defensiva.

Van Asten ya sabe lo que es marcar con Países Bajos

Su crecimiento también ha alcanzado a la selección neerlandesa. Van Asten debutó con el combinado absoluto el pasado 14 de abril ante Francia, dentro de la fase de clasificación para el Mundial femenino de 2027.

La central fue titular, disputó los 90 minutos y marcó el primer gol de la victoria por 2-1. Su estreno internacional confirmó que su consolidación no se limitaba a la competición doméstica y elevó todavía más el interés existente alrededor de su futuro.

Antes de llegar a la absoluta había pasado por diferentes categorías inferiores de Países Bajos. Una lesión grave de rodilla frenó su progresión durante la temporada 2024/25, pero regresó a la competición para convertirse inmediatamente en una pieza fundamental del Ajax.

De rechazar Harvard a firmar por el Barça

La trayectoria personal de Van Asten incluye una decisión especialmente llamativa. Hace dos años tuvo que elegir entre continuar su carrera en el Ajax o aceptar la oportunidad de estudiar y jugar al fútbol en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

La defensa eligió permanecer en Ámsterdam para perseguir su sueño profesional. Después de pasar por el equipo de talentos, superar una lesión importante y completar una sola temporada con el primer equipo, aquella apuesta la ha conducido hasta Barcelona.

La neerlandesa llega para competir, cubrir una defensa debilitada y crecer dentro de uno de los equipos más exigentes de Europa. El Barça ha iniciado su reconstrucción con una futbolista de 19 años que ya ha demostrado que su progresión avanza mucho más rápido de lo habitual.