Salma Paralluelo se va del Barça y agranda la revolución azulgrana

La delantera aragonesa deja el FC Barcelona femenino tras cuatro temporadas, 72 goles y 15 títulos, en un mercado marcado también por las salidas de Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle

Salma Paralluelo ya no seguirá en el FC Barcelona femenino. La atacante aragonesa pone fin a su etapa azulgrana con solo 22 años, después de cuatro temporadas, 72 goles y un palmarés que explica la dimensión de su impacto en la Ciudad Condal.

Su salida no llega sola. El adiós de Salma se suma a los de Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle, cuatro nombres de enorme peso en el vestuario y en el último gran ciclo ganador del equipo.

Salma Paralluelo deja el Barça tras 72 goles y 15 títulos

El FC Barcelona hizo oficial la marcha de Salma Paralluelo coincidiendo con el final de su contrato, el 30 de junio de 2026. La delantera, llegada en 2022 procedente del Villarreal, cierra una etapa corta en duración, pero enorme en impacto deportivo.

Sus números hablan por sí solos: 131 partidos oficiales, 72 goles y 15 títulos como azulgrana. En ese recorrido aparecen tres Champions League, cuatro Ligas, tres Copas de la Reina, cuatro Supercopas y una Copa Catalunya. No ha sido una jugadora de rotación ni una promesa. Ha sido una futbolista decisiva desde muy pronto.

El cierre, además, tuvo un simbolismo evidente. Sus dos últimos goles con el Barça llegaron en la final de la Champions League 2026 en Oslo ante el OL Lyonnes, un doblete que ayudó a sellar el cuarto título europeo del club. Salma se marcha después de aparecer otra vez en una noche grande.

Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle ya habían abierto la salida

La marcha de Salma agranda una sensación que ya venía acumulándose desde mayo. Antes de ella, el Barça femenino ya había confirmado las salidas de Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle, tres futbolistas con un peso enorme en la construcción del equipo dominante de los últimos años.

Alexia cerró su etapa después de 14 temporadas en el primer equipo, 507 partidos, 232 goles y 38 títulos. Su adiós fue algo más que una salida deportiva: fue la despedida de la gran capitana, la jugadora que simbolizó el crecimiento global del Barça femenino y de buena parte del fútbol español.

Mapi León también puso fin a un ciclo largo. La central aragonesa se marcha tras nueve temporadas, 313 partidos y 27 títulos, consolidada como una de las defensoras más influyentes de Europa. Ona Batlle, por su parte, dejó el club tras tres campañas, 114 partidos, 14 goles y 12 títulos.

El Barça femenino pierde titulares y cambia el peso del vestuario

El pequeño recopilatorio del mercado deja una conclusión clara: el Barça no solo está perdiendo jugadoras importantes, sino perfiles que sostenían distintas partes del equipo. Alexia era liderazgo y relato. Mapi, salida de balón y jerarquía defensiva. Ona, recorrido, energía y profundidad desde el lateral. Salma, velocidad y gol.

Son bajas distintas, pero conectadas por una misma idea: obligan al club a reconstruir parte de su estructura competitiva y emocional. No se trata únicamente de buscar reemplazos en el mercado. También hay que redistribuir responsabilidades dentro de un vestuario que ha ganado prácticamente todo.

Cata Coll y Patri Guijarro marcan el futuro del Barça

La renovación de Cata Coll y su confianza pública en el proyecto ayudan a equilibrar el golpe. La portera ha defendido que su decisión pasa por creer en el futuro azulgrana, aunque el propio entorno del equipo reconoce que las salidas de Alexia, Mapi y Ona abren una etapa diferente.

En ese nuevo reparto de liderazgo, Patri Guijarro aparece como una figura central. Sin Alexia como gran capitana y sin varias veteranas de enorme peso, el Barça necesita nuevas voces que sostengan el vestuario y mantengan el estándar competitivo que el club se ha impuesto en Europa.

Salma Paralluelo cierra otro capítulo del Barça campeón

El adiós de Salma tiene un punto especialmente incómodo para el Barça por su edad y su techo. Alexia y Mapi cerraban ciclos muy largos. Ona terminaba una segunda etapa exitosa. Salma, en cambio, sale cuando todavía parecía estar en plena subida.

El club entra en una nueva fase tras un ciclo de dominio casi absoluto. Salma Paralluelo, Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle ya forman parte de la lista de salidas de un verano que puede marcar un antes y un después en el fútbol femenino azulgrana.