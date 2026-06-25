El Real Betis hace borrón y cuenta nueva: anuncia un total de 16 salidas de la plantilla del primer equipo

En sólo dos años, el Betis Féminas ha pasado de competir en Liga F a preparar una 2026/2027 en Segunda RFEF y eso ha obligado a hacer una remodelación radical de la sección. La única cara importante que sigue es la del entrenador, Marco Tamarit, ya que la renovación ha empezado por los despachos de la coordinadora de la sección y de la dirección deportiva

El Real Betis Féminas ha vuelto a borrarlo todo para poder empezar desde cero. Ya lo tuvo que hacer hace un año, cuando el primer equipo descendió de Liga F a Primera Federación, y ha tenido que reestructurarse aún más en profundidad en el presente mes de junio para preparar una 2026/2027 en Segunda RFEF. De este modo, igual que el pasado martes hizo oficial los cambios en la coordinación de la sección y en la dirección deportiva; el miércoles anunció la renovación de Marco Tamarit como entrenador y este jueves ha comunicado toda una desbandada: 16 jugadoras abandonan la entidad verdiblanca este próximo 30 de junio y obligarán a fichar a una plantilla prácticamente al completo.

El Betis Féminas se despide de prácticamente toda su plantilla

Según ha explicado el Betis a través de un comunicado remitido en sus canales oficiales, se desvinculan del club las jugadoras Ana Guerra, Paula Vizoso, Ángela Cabezas, Mabel Sierra, Malen Solozabal, María Gómez, Sara Sánchez, Andrea Hay, Marina Sánchez, Sara Balma, Paula Guerrero, Natalia Montilla, Carla Santaliestra, Laura Fernández, Rocío Salado y Yasmine Zouhir. "El Real Betis les desea la mejor de las suertes en sus próximos retos", explica el escrito institucional, que invita a anticipar llegadas igual de masivas en los próximos días. En la pretemporada de 2025, sin ir más lejos, anunció una decena de contrataciones de una tacada.

Asimismo, el Real Betis también ha anunciado en estos frenéticos días llenos de cambios que Javier López se hace cargo de la dirección deportiva después de la salida de Carlos Ferrete y que Santiago González sustituirá a Nuria Ligero en las labores de Coordinador de Cantera, cargo que la que excapitana verdiblanca llevaba desempeñando desde la temporada 2019/2020, estando en activo y seis años antes de que decidiese colgar las botas el verano pasado.

Marco Tamarit: "No hay excusas, el objetivo es ascender"

Es decir, que la única cara visible que se mantiene es la de Marco Tamarit, que es la persona elegida por el Betis para liderar este proceso de reconstrucción después del fallido intento de reseteo del año pasado. "Es un honor, un privilegio y un orgullo total poder continuar aquí. Para mí es muy importante, porque creo que se va a sentar una bases importantes de un nuevo proyecto en todos los sentidos", ha explicado el entrenador tras la firma de su nuevo contrato hasta el 30 de junio de 2027, sin eludir que la obligación es ascender a Primera RFEF.

"El equipo tiene que estar arriba. Independientemente de que suban uno, dos, tres u ocho equipos, el pensamiento debe ser el mismo. Es nuestra obligación ascender lo antes posible. Primero, por las jugadoras y el cuerpo técnico; y, sobre todo, por la apuesta tan grande que hace el club por el equipo femenino. No vamos a tener excusa. Es nuestra obligación", ha añadido en los medios del Betis el técnico sevillano, que asumió el cargo en sustitución de Juan Rojo en diciembre de 2025. Antes había trabajado en la cantera masculina y fue analista del primer equipo masculino en la temporada 2016/2017.