Alexia Putellas cierra el acuerdo con su nuevo equipo: motivos de la decisión tomada

Tras cerrar su etapa en el Barça, la centrocampista ha aceptado la oferta del London City Lionesses, un salto sin Champions pero con reencuentros, retos mayúsculos en la WSL y una decisión que tiene varios motivos que explican el movimiento

Alexia Putellas está muy cerca de anunciar oficialmente el fichaje por su nuevo equipo. Tras su salida confirmada del Barcelona, la centrocampista de 32 años ha tomado una decisión firme que puede despejar las dudas definitivamente sobre su futuro, además de resolver una incógnita que se mantenía en el día a día. En este sentido, la jugadora se ha decantado por el proyecto que le ofrece el London City Lionesses.

Todo parece indicar que Alexia Putellas va a afrontar la etapa en Inglaterra, tras pasar anteriormente por España, en el Sabadell, Espanyol, Levante y Barcelona, dónde ha hecho historia durante catorce temporadas. Además, pese a tener ofertas por su fichaje de equipos de Estados Unidos o México, la centrocampista ha elegido Londres como su siguiente destino, dónde se reencontrará con tres excompañeras en el conjunto inglés.

Alexia Putellas aterriza en Inglaterra sin poder disputar la Women´s Champions League

Alexia Putellas no disputará un encuentro oficial contra el Barcelona la próxima temporada, ya que el London City Lionesses no se ha clasificado a la Women´s Champions League, al haber terminado la clasificación en la sexta posición con 27 puntos, a más de 20 de poder alcanzar la competición. Además, la exjugadora del conjunto culé competirá en una liga con clubes muy poderosos en el fútbol femenino como el Manchester City o el Arsenal.

En el London City Lionesses, Alexia Putellas se verá las caras con la portera Elene Lete, que ha dedicado su gran parte de la carrera hasta el momento en la Real Sociedad. La centrocampista se reencontrará con las defensas Lucía Corrales y Jana Fernández, con pasado en el Barcelona ambas futbolistas. Por último, en el equipo de Eder Maestre se encuentran las españolas Paula Partido y María Pérez, a la que se puede sumar Mapi León.

Los motivos que han provocado la decisión de Alexia Putellas

Sin embargo, ha habido varios motivos que han llevado a Alexia Putella tomar la decisión de fichar por el London City Lionesses. Uno de ellos es el hecho de jugar en una liga tan competitiva como la WSL. Esto le podría llevar a uno de sus principales objetivos actualmente en su carrera, que el de disputar el Mundial de Brasil de 2027. Sin disputar la Women´s Champions League, la centrocampista podría llegar con menos minutos.

Además, diferentes informaciones apuntan a que Alexia Putellas ha elegido seguir en Europa, rechazando a equipos de Estados Undos y México, por la cercanía con respecto a su familia. Además, la centrocampista cuenta con el reto de llevar al London City Lionenesess a lo más alto de la WSL, dónde ha sido liderada en las últimas temporadas por el Manchester City, Arsenal, Chelsea o Manchester United, además del Tottenham.

Alexia Putellas recibe la noticia desde Venezuela, tranquilizando con un mensaje

De esta manera, Alexia Putellas, definió su futuro a final de temporada, ha recibido la noticia en Venezuela, dónde ha aprovechado para publicar un mensaje de tranquilidad tras el terremoto que ha tenido lugar en el país: "Hola a todos. Dados los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo, nos encontramos a salvo en Caracas.

Por ello, Alexia Putellas termina el texto afirmando lo siguiente: "Gracias por los mensajes. Muchísimo ánimo ante esta desgracia a todos los venezolanos y a todas las familias afectadas". Ahora solo faltaría la oficialidad por parte del London City Lionesses, que ya apuntaba hacia la centrocampista. La jugadora de Mollet del Vallès empezará de cero en un equipo dónde se encuentran otras jugadoras de la talla de Kumagai o Cascarino, entre otras.