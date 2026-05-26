Alexia Putellas deja el Barcelona y ya se apunta a su posible próximo equipo

La jugadora internacional con la Selección española y dos veces ganadora del Balón de Oro, se ha despedido con una emotiva carta pubilcada en redes sociales. En abril sonó con fuerza su fichaje por parte del London City de la magnate Michele Kang

Alexia Putellas ha anunciado la noticia que nadie en el Barcelona quería recibir: al final de la temporada dejará el conjunto catalán. Alexia Putellas se ha sincerado en una extensa carta en la que ha repasado desde la primera vez que vio un partido en las gradas del Camp Nou hasta confesar que siempre será culé después de 14 temporadas defendiendo la camiseta blaugrana.

Alexia Putellas no ha desvelado en esa carta cuál será su próximo destino a partir del 30 de junio aunque desde el pasado mes de abril hay informaciones que apuntan a que la dos veces ganadora del Balón de Oro podría recalar en Inglaterra para jugar en el London City del que es dueña Michele Kang. Alexia Putellas ganó recientemente la final de la Champions League con el Barcelona tras vencer Olympique de Lyon y además fue galardonada con el premio a mejor jugadora de dicha competición.

Alexia Putellas se despide con una emotiva carta del Barcelona

La carta de Alexia Putellas para despedirse del Barcelona es toda una historia de cómo empezó a sentir amor por los colores blaugranas y como con el paso del tiempo se ha convertido en toda una leyenda del club con el que debutó en el primer equipo cuando tenía poco más de 18 años. Recordaba Alexia Putellas como su padre no se quería ir de este mundo sin ver a su hija jugar en el primer equipo: "Todavía puedo sentir la ilusión de la primera vez que jugué con la camiseta del Barça en las categorías inferiores. Al principio sí que me costó. Después de mil pruebas y de todo eso, ya me cogieron. Veo como si fuera ahora la cara de orgullo de mi padre. Decía que no se iría de este mundo hasta ver a su hija defender estos colores con el primer equipo".

El Barcelona salvó a Alexia Putellas

Pero la que dejará de ser jugadora del Barcelona a partir del próximo 30 de junio, contó en su carta que su padre no la pudo ver debutar en el cuadro culé y que por eso considera que el conjunto blaugrana le salvó: "Con 18 años y solo un mes después de mi peor momento familiar, la vida volvió a poner al Barça delante de mí para ser jugadora. Y esta vez, del primer equipo. Cuando llegó la oportunidad, él ya no estaba, pero… no sé. Siempre diré que, en mi peor momento, el Barça me salvó. Por todo eso, siempre estaré en deuda con estos colores".

La exigencia del Barcelona

Alexia Putellas reconocía que siempre apostaba por darlo todo por el Barcelona: "Después de todo esto, ha llegado el momento de reconocer que lo he dado todo por estos colores. Con una exigencia y una obsesión diaria por mejorar constantemente durante 14 años. Siempre he dicho que esta camiseta no se puede defender a medias. Y yo reconozco que me he vaciado".

El posible próximo destino de Alexia Putellas

Alexia Putellas sigue a un gran nivel futbolístico y a sus 32 años aún tiene mucho que decir como jugadora. De este modo, el London City de Inglaterra podría ser el próximo destino de Alexia Putellas tal y como apuntaron en Mundo Deportivo el pasado mes de abril. El London City es un equipo de reciente creación ya que se fundó en 2019 por la magnate Michele Kang. Actualmente el London City está en la Women's Super League de Inglaterra, done ascendió en 2025.

El London City, uno de los equipos que ha mostrado más interés por Alexia Putellas como un fichaje que les convierta en un referente, primero en Inglaterra y posteriormente en Europa, es propiedad de una Michele Kang que también es presidenta del Olympique de Lyon, el rival del Barcelona en la final de la Champions League.

Michele Kang y su poderío económico han sido la gran amenaza del Barcelona en Europa gracias a los importantes presupuestos económicos que maneja para crear los mejores equipos posibles. En ese poder económico es donde entraría la llegada de Alexia Putellas a Inglaterra. El técnico actual del London City es el español Eder Maestre.

Carta de despedida completa de Alexia Putellas

La carta de despedida de Alexia Putellas publicada y leída en redes por la propia protagonista es la siguiente: "Recuerdo la primera vez que escuché vuestros gritos. Tenía seis años y era la primera vez que iba al Camp Nou con mi padre. En aquel momento, yo solo veía hombres jugando en el estadio y nunca se me habría ocurrido que allí mismo, algún día, serían más de 90.000 culés los que gritarían mi nombre.

Todavía puedo sentir la ilusión de la primera vez que jugué con la camiseta del Barça en las categorías inferiores. Al principio sí que me costó. Después de mil pruebas y de todo eso, ya me cogieron. Veo como si fuera ahora la cara de orgullo de mi padre. Decía que no se iría de este mundo hasta ver a su hija defender estos colores con el primer equipo. Y así fue.

Y ahora parece increíble. Con 18 años y solo un mes después de mi peor momento familiar, la vida volvió a poner al Barça delante de mí para ser jugadora. Y esta vez, del primer equipo. Cuando llegó la oportunidad, él ya no estaba, pero… no sé. Siempre diré que, en mi peor momento, el Barça me salvó. Por todo eso, siempre estaré en deuda con estos colores.

Hemos llevado al equipo femenino más lejos de lo que jamás habíamos imaginado. Al principio, ser futbolista ni siquiera estaba reconocido como una profesión. Y ahora solo siento el privilegio de haber formado parte de este cambio. Gracias a cada culé que nos ha acompañado y a cada persona del club que desde detrás nos ha impulsado. Ha sido una transformación preciosa e irrepetible. Catorce temporadas y más de 500 partidos. Con momentos que quedarán para siempre en la memoria del Barça y en mi corazón.

Alexia Putellas celebra la última Champions League del Barcelona

No tengo palabras para describir lo que ha sido vivir todo esto junto a todas mis compañeras. Las que abrieron camino y las que hemos llegado después para escribir juntas este legado eterno. A las que venís por detrás, ya sabéis lo que siempre os digo: la presión de llevar esta camiseta es un privilegio. El futuro del equipo es vuestro y os tocará a vosotras seguir haciendo historia en el mejor club del mundo.

Después de todo esto, ha llegado el momento de reconocer que lo he dado todo por estos colores. Con una exigencia y una obsesión diaria por mejorar constantemente durante 14 años. Siempre he dicho que esta camiseta no se puede defender a medias. Y yo reconozco que me he vaciado.

Por eso quería deciros que este miércoles será mi último partido como jugadora del FC Barcelona Femení. He sido y siempre seré una culé más, como vosotros. Por eso no quiero que sea un momento triste. Esto solo es una etapa que termina. Pero, por suerte, nací y moriré culé. Así que nos volveremos a ver. Visca el Barça, siempre y para siempre. Dije que quería que el último momento fuese estando lo mejor posible, dándolo todo y con el 100% de energía. Ya está, ahora sí. Ha sido una historia perfecta".