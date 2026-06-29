Emma Navarro - Paula Badosa: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Jódar en Wimbledon 2026

Paula Badosa debuta ante Emma Navarro en un Wimbledon 2026 en el que ha puesto sus esperanzas para empezar a remontar

Paula Badosa regresa a un Grand Slam después de perderse Roland Garros y lo hace con un durísimo partido, a priori, ante la norteamericana Emma Navarro, una rival que llega en racha.

La tenista catalana domina los cara a cara con Navarro, pero no puede olvidar que la única derrota ante la estadounidense la dejó sin opciones de alcanzar las dos últimas rondas del US Open hace dos años, cuando mejor se encontraba.

Badosa, que ocupa actualmente el puesto 141 del ránking, ya dio muestras de recuperación en Berlín, donde alcanzó los cuartos de final y fue capaz de ganar con contundencia a Coco Gauff en segunda ronda.

Ahora, llega a Wimbledon ilusionada y con ganas de empezar su particular remontada, como ya hiciera hace dos años, cuando empezó a ganar partidos a partir de estas fechas y casi acaba en el Top-100 antes de final de año.

"Va a ser un partido difícil. Sabía que, al no ser cabeza de serie, iba a tener un partido complicado", señalaba Badosa en la previa de Wimbledon. Pese a todo, cree que puede ganar. "Quiero disfrutar. Al final los objetivos están siempre ahí, pero quiero ir partido a partido. Tengo ganas de batallar y quiero estar muchas rondas aquí", indica.

¿A qué hora se juega el Emma Navarro - Paula Badosa?

El partido entre Emma Navarro y Paula Badosa correspondiente a la primera ronda femenina de Wimbledon 2026 tendrá lugar este martes 30 de junio. El encuentro se disputa en el tercer turno de la pista 16, por lo que el choque se prevé que comience alrededor de las 15:30 horas -hora peninsular española-. El choque va a continuación de los duelos Irina-Camelia Begu-Katie Swan, que empieza a las 12:00 horas, y Damir Dzumhur-Arthur Fery.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Wimbledon 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.