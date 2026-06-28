Las alternativas de España a Nico Williams y Yemery Pino: Luis de la Fuente tiene 'plan C'

Sin tres jugadores de banda lesionados, al seleccionador tan solo le queda Ferrán Torres como extremo puro, aunque ya prácticamente es un '9'; también tiene las opciones de Dani Olmo y Gavi escorados, así como la posibilidad de tirar de dobles laterales...

La Selección española comenzó a preparar ayer el partido de dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que jugará el próximo jueves 2 de julio a partir de las 21:00 horas ante Austria. Para dicho encuentro, Luis de la Fuente tiene tres bajas y las tres en la misma posición, en las bandas. Para medirse al conjunto austríaco el seleccionador nacional no podrá contar ni con Nico Williams ni Yeremy Pino, que acabaron lesionados el choque contra Uruguay, ni tampoco con Víctor Muñoz, que tras recaer de su lesión muscular al inicio de la concentración, aún no ha recibido el alta médica.Todo ello provoca un evidente y claro problema a Luis de la Fuente, pues sus principales opciones para la banda se le han caído, todas salvo Lamine Yamal, que volverá a ser titular por el flanco derecho el próximo jueves, y Álex Baena, que apunta a repetir por la izquierda de inicio sin ser un extremo al uso.

Es evidente que con estas tres bajas Luis de la Fuente pierde una de sus grandes armas en ataque como es la verticalidad, y a dos recursos que estaban siendo muy recurrentes en las segundas partes como Yeremy Pino y Nico Williams, es decir, su 'plan B'. Aunque ahora, el seleccionador tendrá que tirar de su 'plan C'.

Además de Lamine Yamal y Álex Baena tan solo le queda Ferrán Torres, que se inició como extremo pero que poco a poco ha ido mutando en el Barça a '9' así como en la Selección. Quizás ante Austria el valenciano tenga que volver a recuperar su posición original.Tiene más variantes Luis de la Fuente por fortuna, pues si hay una virtud en esta Selección es la polivalencia. Jugadores como Oyarzabal también saben lo que es jugar en banda, aunque ahora mismo sea el '9' de España. Otros que podrían jugar ahí son Dani Olmo o el propio Gavi, que lo hizo en el debut mundialista ante Cabo Verde.

Incluso hasta Grimaldo podría jugar por delante de Cucurella dada su vocación ofensiva, lo mismo ocurre por la banda derecha, donde los laterales Marcos Llorente y Pedro Porro son también muy ofensivos y podrían llegar a jugar uno por delante del otro en caso de que sea necesario darle descanso a Lamine.

Las lesiones de Nico y Yemery, menos importantes de lo esperado

Todavía está por ver en el caso de que España gane a Austria el próximo 2 de julio, si alguno de estos tres lesionados podría llegar en condiciones de jugar al menos algunos minutos en los octavos de final, que ya sería ante una selección del nivel de Portugal o Croacia, que se enfrentan entre sí en dieciseisavos.

En un principio de temía que el canario pudiera tener una rotura de clavícula pero todo quedó en un "esguince acromioclavicular" del que ya se está tratando, descartando así la fractura en la zona. Por su parte, Nico Williams, que sufrió la dura entrada de De la Cruz ya en el tiempo añadido, sufre "una lesión muscular en el aductor derecho" de grado moderado.

El hipotético choque de España en octavos sería el lunes día 6 de julio, es decir, diez días después del choque ante Uruguay, por lo que habrá que estar atento a la evolución de sus respectivas lesiones.